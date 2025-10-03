Sanjay Raut PC : रामदास कदमांचा धक्कादायक दावा, ठाकरे गटाने दिलं प्रत्युत्तर; नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?

Sanjay Raut on Ramdas Kadam: बाळासाहेबांचा मृतदेह २ दिवस मातोश्रीवर ठेवला होता, असा दावा माजी मंत्री रामदास कदम यांनी केला आहे. शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. त्यांच्या या विधानानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. यावरून विविध चर्चा सुरु झाल्या असून राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या दाव्यावर आता खासदार संजय राऊत यांनीही भाष्य केलं..संजय राऊतांचा माध्यमांशी संवादसंजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यावर जोरदार टीका केली. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या टीकेलाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं. याच वेळी त्यांना रामदास कदम यांच्या दाव्याबाबतही विचारण्यात आलं. यावर बोलताना, त्यांच्या तोंडातलं शेण आता बाहेर येतंय, असं प्रत्युत्तर संजय राऊतांनी दिली..Sanjay Raut : 'या' मुहूर्तावर होणार ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं....रामदास कदमांबाबत काय म्हणाले राऊत?यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, रामदास कदमांच्या तोंडात कुणीतरी शेणं कोंबलं आहे. ते आता बाहेर येतं आहे. आम्ही बाळासाहेबांच्या आजारपणात शेवटपर्यंत मातोश्रीवर होतो. त्यांना जाऊन आता दशक उलटत आहे. बाळासाहेबांनाही आता १०० वर्ष पूर्ण होत आहे. अशावेळी अशी विधानं करणं म्हणजे बाळासाहेबांचा अपमान आहे. ही एकप्रकारची बेईमानी आहे, अशी प्रतिक्रियाही राऊतांनी दिली..Sanjay Raut : संजय राऊतांच्या निवासस्थानी बंदोबस्त वाढवला, शिंदे गटाच्या आमदाराने दिलेल्या धमकीनंतर पोलीस अॅक्शन मोडवर... .रामदास कदमांनी काय म्हटलं होतं?दरम्यान, रामदास कदम यांनी काल बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृतदेहाविषयी खळबळजनक दावा केला. बाळासाहेबांचा मृतदेह दोन दिवस मातोश्रीत ठेवण्यात आला होता असं ते म्हणाले. तसेच याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही रामदास कदम यांनी केली. बाळासाहेबांचा मृतदेह किती दिवस मातोश्रीमध्ये ठेवला होता याची माहिती काढा, असं ते म्हणाले. तसेच आपण जबाबदारीने बोलत असून याची मला जाणीव आहे, असेही ते म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.