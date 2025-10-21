Sanajay Raut : महायुतीचा विजय मतचोरी आणि घोटाळ्यातूनच, संजय राऊतांचा भाजपवर हल्लाबोल

Summaryराऊतांनी भाजपच्या आयटी सेलवर फेक नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा आरोप केला, विशेषतः राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात.शरद पवारांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना, राऊत म्हणाले की संकटकाळात महाराष्ट्राचे नेते नेहमी एकत्र येतात.त्यांनी नमूद केले की नरेंद्र मोदींना शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी पूर्वी मदत केली होती, पण त्याचे फळ योग्य मिळाले नाही..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी महायुतीवर हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्रात महायुतीचा विजय हा मतचोरी आणि घोटाळ्यातून झाल्याचा घणाघात त्यांनी केला आहे. राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी पत्रकार परिषदेत भाष्य केले.निवडणूक आयोग आणि भाजपची पार्टनरशिप असल्याचा घणाघातही त्यांनी यावेळी केला तर अजित पवारांचे चार माजी आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेवरही त्यांनी "ऐसा कोई सगा नही जिसको भाजपने ठगा नही" अशी मार्मिक टीका केली. .महायुतीचा महाराष्ट्रात विजय झालेला नसून मत चोरीच्या माध्यमातून घोटाळ्याच्या माध्यमातून पैशाच्या माध्यमातून हा विजय प्राप्त केला आणि नेरेटिव्ह सेट करणे हा एक राजकीय भाग आहे. इतके वर्ष नरेंद्र मोदी अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस काय करत आहेत? लोकांपर्यंत विचार पोहोचवण्यासाठी त्या दृष्टीने आखणी योजना बांधणी करावी लागते. तुमच्या भ्रष्टाचारा संदर्भात तुम्ही ज्या पद्धतीने निवडणुका जिंकल्या झाला हा त्यासंदर्भात लोकांपर्यंत पोहोचायचं असेल तर तुम्ही त्या भाषेमध्ये निरेटिव्ह सेट करावा लागतो .भाजपच्या आयटी सेलने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे साहेब, राज ठाकरे आणि काँग्रेस नेत्यांबाबतीत फेक नेरेटिव्हि सेट केले असे राऊत म्हणाले. .ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देशावर संकट आले की, काही मोठे लोक मदतीसाठी माझे नाव घेतात, ही बारामतीची ताकद आहे. काम द्यायचे असेल तर बारामतीच्या तरुणांना द्यावे, असा संदेश देशात गेला पाहिजे असे वक्तव्य काल केले. यावर संजय राऊत म्हणाले की,राजकारणामध्ये तुम्ही किती एकमेकांवरचे टीका केली तरीही संकटकाळी सह्याद्रीच हिमालयाच्या मदतीला जात असत ज्या अर्थी पवारांनी हे सांगितला आहे त्या अर्थी गेल्या अनेक वर्षात अशा काही घटना आणि घडामोडी घडलेल्या आहेत त्याचं सारांश त्यांनी सांगितला..नरेंद्र मोदी यांना ज्या दोन प्रमुख लोकांनी मदत केली नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ते शरद पवार आणि हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे. माझ्या पुस्तकातही लिहिले आहे आणि हे वारंवार सिद्ध झाले आहे राष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राने या नेत्यांनी मदत केली पण या मदतीचे पांग कसे पडले हे सुद्धा आपण पाहिले आहे. असे राऊत म्हणाले..FAQs प्र.१: संजय राऊत यांनी महायुतीवर कोणता आरोप केला? 👉 त्यांनी म्हटले की महायुतीचा विजय मतचोरी, घोटाळा आणि पैशाच्या माध्यमातून झाला आहे.प्र.२: राऊतांनी निवडणूक आयोगाबाबत काय म्हटले? 👉 त्यांनी आरोप केला की निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्यात भागीदारी आहे.प्र.३: भाजपमध्ये जाणाऱ्या माजी आमदारांबाबत राऊतांनी काय प्रतिक्रिया दिली? 👉 त्यांनी टोला मारत म्हटले, “ऐसा कोई सगा नही जिसको भाजपने ठगा नही.”प्र.४: भाजपच्या आयटी सेलविरुद्ध राऊतांचा आरोप काय होता? 👉 त्यांनी सांगितले की भाजपच्या आयटी सेलने विरोधकांविरुद्ध फेक नॅरेटिव्ह पसरवले.प्र.५: शरद पवारांच्या वक्तव्यावर राऊतांची प्रतिक्रिया काय होती? 👉 त्यांनी म्हटले की संकटाच्या काळात महाराष्ट्राचे नेते नेहमी एकत्र येतात, ही महाराष्ट्राची ताकद आहे.प्र.६: राऊतांनी मोदींना मदत करणाऱ्या कोणत्या नेत्यांचा उल्लेख केला? 👉 त्यांनी सांगितले की नरेंद्र मोदींना शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी मदत केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.