तुम्ही गद्दारांना प्रतिष्ठा देताय! शरद पवारांच्या कृतीने शिवसेना दुखावली, राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विधानभवनात कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी आयोजित बैठकीला उपस्थिती लावली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवार यांची भेट घेत स्वागत केलं होतं. या स्वागतावर आणि भेटीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. .संजय राऊत म्हणाले की, ज्या गद्दारानं आपलं सरकार पाडलं, त्या गद्दाराच्या छताखाली अशा प्रकारे बैठका घेतल्या तर मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता कमी होते. शरद पवार मोठे आहेत. पण ज्या शिंदेंनी महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची कीड आणि गद्दारीची वाळवी लावली त्यांच्या दालनात बैठक घेणं योग्य नाही..तुकाराम मुंढेंचा आदेश हायकोर्टाने केला रद्द,FDAला अधिकारच नाही; गोरस भांडारवरील कारवाई मागे.विधानभवन ओस पडलं होतं का? विधान भवनाच्या परिसरात समोरच राष्ट्रवादी भवन, शिवसेना भवन आहे. ते कमी पडलं म्हणून विधीमंडळात भेटी घेतल्या जातात बैठका होतात. यामुळे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची विश्वासार्हता कमी होते. आम्ही अजित पवारांच्या दालनात बैठक घेतली असती तर आम्ही मविआच्या विरोधात असा अर्थ होतो. त्यामुळे घटकपक्षांनीही नियम पाळला पाहिजे असं संजय राऊत म्हणाले..आम्ही इतकेही सहिष्णू नाही, आमचं मन मोठं नाही. ज्यांचं मन मोठं त्यांनी करावं. शऱद पवारांच्या कृतीने सगळेच दुखावले. आम्ही त्यांच्या जागी असतो तर अजितदादांच्या दालनात जाऊन बैठख घेतली नसती. पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं मुख्यमंत्र्यांना भेटणं गैर नाही. बैठक सीमा प्रश्नी होती त्यात काय घडलं हे बाहेर नाही आलं. तिथं किती प्रमुख नेत्यांना बोलावलं असाही प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारला..सीमा प्रश्नाच्या बैठकीच्या मुद्द्यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, शिवसेना हा या चळवळीत महत्त्वाचा पक्षकार आहे. आपले वकील सुप्रीम कोर्टात खटल्यावेळी का येत नाहीत? सीमाभागात काय परिस्थिती आहे, किती वर्षे खटला प्रलंबित आहे याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना आहे का? असंही राऊतांनी विचारलं..शरद पवार हे एनडीएसोबत जाणार नाहीत हे मी खात्रीने सांगतो. त्यांच्या विचारधारेवर शंकेचं कारण नाही. मात्र त्यांच्या कालच्या कृतीने शिवसेना अस्वस्थ आहे. तुम्ही महाराष्ट्राला काय दाघवताय तर गद्दारांना प्रतिष्ठा देताय. हेच करायचं असेल तर तुमच्या पक्षात झालेल्या गद्दारीवर बोलण्याचा हक्क नाही. त्या गद्दारांविरोधात कोर्टात जाण्याची काय गरज? असाही प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.