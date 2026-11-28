Amol Kolhe : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीतही मतभेद उघड झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने अद्याप विधेयकाबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नसताना शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी खासदार अमोल कोल्हे यांच्यावर टीका केली आहे. ‘आम्ही लढू त्या जागांवर कसे निवडून येता, ते बघतो,’ असा थेट इशाराच राऊत यांनी कोल्हे यांना दिला..डिलिमिटेशन विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याचे चित्र निर्माण होत असल्याबद्दल राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे विधेयक महाराष्ट्राच्या हिताविरोधात असून, त्याला पाठिंबा देणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय निवडून येणे शक्य नाही. तसेच सोलापूर आणि माढा मतदारसंघांतही शिवसेनेची ताकद आहे. या जागांवर आम्ही लढू आणि आमची ताकद दाखवून देऊ, असे आव्हान त्यांनी दिले..दरम्यान, राऊत यांच्या टीकेला अमोल कोल्हे यांनी प्रत्युत्तर दिले. विधेयकाचा अभ्यास होण्यापूर्वीच घाईघाईने प्रतिक्रिया दिल्या जात असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आठ खासदारांची सोमवारी बैठक होणार असून, त्यामध्ये चर्चा करून अंतिम भूमिका ठरविण्यात येईल. अद्याप पक्षाने कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही, असे कोल्हे यांनी स्पष्ट केले..Sanjay Raut Delimitation : डिलिमिटेशन हा जनतेच्या हातातून सत्ता हिरावून घेण्यासाठी भाजपने रचलेला कट; संजय राऊत यांचा घणाघात.विजय वडेट्टीवार यांच्या टीकेवरही कोल्हे यांनी नाराजी व्यक्त केली. २०२४ च्या निवडणुकीत शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी सभा घेतल्या होत्या. त्यावेळी पवार यांच्या योगदानाची आठवण झाली नाही का? काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी किती सभा घेतल्या, याचे उत्तर द्यावे, असा सवाल त्यांनी केला. विधेयकाला विरोध करायचा की पाठिंबा द्यायचा, यामागील कारणे स्पष्ट असली पाहिजेत, असेही कोल्हे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.