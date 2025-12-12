महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin: लाडक्या बहिणींसाठी २०० कोटींची तरतूद; राज्यात १० मॉल उभे करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

Maharashtra Govt Allocates ₹200 Crore for 10 ‘UMED Malls’ to Support Women Self-Help Groups: राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिलांना आर्थिक सहाय्य होण्यास मदत होणार आहे.
Winter Session 2025: राज्यातील महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘उमेद मॉल’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारण्याचे लक्ष्य असून, त्यासाठी सरकारने २०० कोटींची तरतूद केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

