Santosh Deshmukh Case Update : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! कृष्णा आंधळे तीनदा गावात आला; जिवाला धोका, मुख्यमंत्र्यांना कळवणार धनंजय देशमुखांची माहिती

Krishna Andhale Absconding Accused : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी बीड जिल्हा विशेष मोक्का सत्र न्यायालयात पार पडली. या सुनावणीत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या असून फरार आरोपी कृष्णा आंधळे हा गेल्या सहा महिन्यांत तीन वेळा आपल्या गावी येऊन गेल्याचा गंभीर दावा संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी केला आहे. तसेच देशमुख कुटुंबाच्या जीवाला धोका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..लॅपटॉपमधील डेटा पुनर्प्राप्तीसाठी पुन्हा लॅबकडेआजच्या सुनावणीत तपासाशी संबंधित एक लॅपटॉप न्यायालयात सादर करण्यात आला. हा लॅपटॉप यापूर्वी डेटा रिकव्हरीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यातील काही भाग उघडत नसल्याने तो पुन्हा रिकव्हरीसाठी लॅबला देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. उपलब्ध असलेला डेटा पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाला देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पुढील सुनावणी दुपारी ३ वाजता घेण्यात येणार असल्याची माहिती धनंजय देशमुख यांनी दिली.विरोधी गटाकडून वकील बदलण्यात आल्याबाबत विचारले असता धनंजय देशमुख म्हणाले, "तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यावर मी काही भाष्य करणार नाही.".फरार आरोपीबाबत गंभीर आरोपकृष्णा आंधळे हा अद्याप फरार असून त्याचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. मात्र धनंजय देशमुख यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "कृष्णा आंधळे हा गेल्या सहा महिन्यांत तीन वेळा आपल्या गावी येऊन गेला आहे. त्याच्या हालचाली पोलिसांना माहिती आहेत. तरीही कारवाई होत नाही. यासाठी तत्कालीन पोलिस जबाबदार आहेत," असा आरोप त्यांनी केला.धारूर आणि केज पोलिस ठाण्यांतील अधिकाऱ्यांवरही त्यांनी थेट बोट ठेवले. "फरार आरोपीसोबत चहा-नाष्टा करणे, एका पक्षाच्या कार्यालयात जाणे या गोष्टी नव्या नव्हत्या. संबंधित कार्यालयात बैठक असताना तो आरोपी तिथे उपस्थित होता, तरी कोणतीही कारवाई झाली नाही," असा गंभीर आरोप त्यांनी केला..कुटुंबाला धोका, ६ मार्चच्या सुनावणीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पत्रकृष्णा आंधळे राजरोस फिरत असल्याने आमच्या कुटुंबाच्या जीवाला धोका असल्याचे धनंजय देशमुख यांनी सांगितले. पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी होणार असून त्याआधी संबंधित मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने टार्गेट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत आम्ही सीएम फडणवीसांना पत्र लिहिणार आहोत," असेही ते म्हणाले..सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी हालचालीदरम्यान, आरोपींकडून सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत धनंजय देशमुख म्हणाले, "दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर झाला होता. त्याआधी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कॅवेट दाखल केले होते. दोन महिने शांत बसल्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा जामीनासाठी अपील केले आहे. २६ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीला आम्ही आमच्या वकिलांसह सामोरे जाणार आहोत.".'आरोपी सापडत नाही' यामागे कोण?"कृष्णा आंधळे हा दोन वर्षांपूर्वीही फरार होता. त्याच्यावर कलम ३०७ सारखा गंभीर गुन्हा दाखल असतानाही तो मोकळेपणाने फिरत होता. संबंधित पक्षाच्या कार्यालयात तो पोलिसांच्या उपस्थितीत बसलेला होता, तरी कारवाई झाली नाही," असा दावा करत धनंजय देशमुख यांनी तत्कालीन पोलिस यंत्रणेवर कठोर कारवाईची मागणी केली.दरम्यान, या प्रकरणात फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र देशमुख कुटुंबाच्या आरोपांमुळे प्रकरणाने नवे वळण घेतले असून पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..