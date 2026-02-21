महाराष्ट्र बातम्या

Santosh Deshmukh Case Update : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! कृष्णा आंधळे तीनदा गावात आला; जिवाला धोका, मुख्यमंत्र्यांना कळवणार धनंजय देशमुखांची माहिती

Krishna Andhale : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात फरार आरोपी Krishna Andhale तीनदा गावात आल्याचा दावा Dhananjay Deshmukh यांनी केला आहे. स्वतःच्या जिवाला धोका असल्याची माहिती ते मुख्यमंत्र्यांना देणार आहेत.
Sandeep Shirguppe
Krishna Andhale Absconding Accused : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी बीड जिल्हा विशेष मोक्का सत्र न्यायालयात पार पडली. या सुनावणीत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या असून फरार आरोपी कृष्णा आंधळे हा गेल्या सहा महिन्यांत तीन वेळा आपल्या गावी येऊन गेल्याचा गंभीर दावा संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी केला आहे. तसेच देशमुख कुटुंबाच्या जीवाला धोका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

