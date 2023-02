By

मुंबई : विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी सोहळा विधानभवनात नुकताच पार पडला. यावेळी सत्यजीत तांबे यांच्या समर्थकांनी 'दुसरे दादा सत्यजीत दादा' अशी घोषणाबाजी केली. या घोषणाबाजीमुळं विरोधीपक्ष नेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित दादाही चर्चेत आले. (Satyajeet Tambe supporters shout slogans during the swearing in ceremony)

विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. यामध्ये सत्यजीत तांबे यांच्या बंडखोरीमुळं नाशिकची निवडणूक विशेष गाजली. यामध्ये भाजपचा पाठिंबा असलेले अपक्ष उमेदवार सत्यजीत तांबे यांचा विजय झाला तर महाविकास आघाडीचा पाठिंबा असलेल्या शुभांगी पाटील या अपक्ष उमेदवाराचा पराभव झाला.

दरम्यान, पाच जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत जे उमेदवार विजयी झाले. त्यांचा आमदारकीचा शपथविधी सोहळा आज विधानभवनात पार पडला. या कार्यक्रमाला विरोधीपक्ष नेते अजित पवारही उपस्थित होते. यावेळी विक्रम काळे आणि सत्यजीत तांबे यांच्या समर्थकांनी 'पहिले दादा अजित दादा आणि दुसरे दादा सत्यजीत दादा' अशी घोषणाबाजी केली. तसेच 'एकच मिशन, जुनी पेन्शन' अशी घोषणाबाजीही यावेळी करण्यात आली.

यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांच्या सत्यजीत तांबे पाया पडले. यानंतर चव्हाण यांनी हस्तांदोलन करत त्यांचं अभिनंदन केलं. काँग्रेसमधून बंडखोरी करत सत्यजीत तांबे अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत.