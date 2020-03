कोरेगाव भीमा : नवलखा, तेलतुंबडे यांच्या अडचणीत वाढ; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांची अटकपूर्व जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.१६) फेटाळली. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने दोघांनाही येत्या तीन आठवड्यांत शरण जाण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचबरोबर दोघांना आपले पासपोर्ट जमा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नवलखा आणि तेलतुंबडे या दोघांना अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठीची मुदत १६ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली होती.

१ जानेवारी २०१८ ला पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा गावात हिंसाचार झाला होता. याप्रकरणी नवलखा, तेलतुंबडे आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे पुरावे आढळून आल्याने पुणे पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, सर्व आरोपींनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

Bhima Koregaon case: Supreme Court rejects anticipatory bail plea of activists Gautam Navlakha & Anand Teltumbde. The court gives three weeks to Teltumbde & Navlakha to surrender himself. It also asks them to surrender their passports immediately. pic.twitter.com/EvPrfKFI3p

— ANI (@ANI) March 16, 2020