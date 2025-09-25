महाराष्ट्र बातम्या

SC Reservation : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात होणार मोठा बदल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले संकेत

SC reservation Maharashtra : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात काही प्रमुख जातींनाच जास्त लाभ मिळत आहे कमी प्रतिनिधित्व असणाऱ्या जातींना आरक्षणाचा फारसा लाभ मिळत नाही, त्यामुळे उपवर्गीकरणाची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी मुलाखतीत सांगितले.
Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavisesakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

SC आरक्षणाचे फायदे काही प्रमुख जातींमध्ये केंद्रित झाले आहेत.

मागास आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या जातींना योग्य लाभ मिळावा म्हणून उपवर्गीकरण होणार.

उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबतचा अंतिम अहवाल तयार करत आहे.

SC sub categorization Maharashtra : राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना धनगर आणि बंजारा समाज अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करत आहे. दरम्यान राज्याl आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातीच्या (SC Reservation ) आरक्षणांवर मोठे विधान केले आहे. त्यांनी अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत संकेत दिले आहेत.

Loading content, please wait...
sc
OBC and Maratha reservation
CM Devendra Fadnavis
FAQ
Reservation policy in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com