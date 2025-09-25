SC Reservation : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात होणार मोठा बदल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले संकेत

SummarySC आरक्षणाचे फायदे काही प्रमुख जातींमध्ये केंद्रित झाले आहेत.मागास आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या जातींना योग्य लाभ मिळावा म्हणून उपवर्गीकरण होणार.उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबतचा अंतिम अहवाल तयार करत आहे..SC sub categorization Maharashtra : राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना धनगर आणि बंजारा समाज अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करत आहे. दरम्यान राज्याl आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातीच्या (SC Reservation ) आरक्षणांवर मोठे विधान केले आहे. त्यांनी अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत संकेत दिले आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले की, 'ओबीसी आरक्षणात क्रीमी लेयरची अट आहे. ओबीसी वर्गात एखाद्याचं उत्तन्न ठराविक रक्कमेहून अधिक असेल, तर त्या व्यक्तीस आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नॉन-क्रीमी लेयर असलेल्या वर्गाला मिळू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने क्रीमी लेयर आणि नॉन-क्रीमी लेयरची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. .आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणात क्रिमी लेयर सिस्टीम आहे, म्हणजेच जर ओबीसी श्रीमंत असेल तर त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाहीत. ओबीसींमधील नॉन-क्रिमी लेयर आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेयर आणि नॉन-क्रिमी लेयरची स्पष्ट व्याख्या केली आहे..Laxman Hake: धनगरांचे ST आरक्षण हे आभासी चित्र? लक्ष्मण हाके हे काय बोलून गेले, आधी लढाई ओबीसींची....सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अनुसूचित जातींनाही क्रिमी लेयर फॉर्म्युला लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनुसूचित जातींमध्ये, प्रत्येक राज्यात एकाच जातीचे वर्चस्व आहे, त्यांना आरक्षणाचा फायदा होत आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण समाजातील अनेक जातींना आरक्षणाचा पुरेसा फायदा मिळू शकलेला नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण एक किंवा दोन महिन्यांत लागू केले जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण वाटप करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काम करत आहे. समितीचा अहवाल आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि तो प्राप्त होताच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.. १३% आरक्षणाचे फायदेमहाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना १३% आरक्षण मिळते आणि उपवर्गीकरणाची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. असे मानले जाते की प्रमुख जातींना आरक्षणाचा फायदा होत आहे, तर राज्यातील कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या जातींना त्याचा फारच कमी फायदा होत आहे.. परिणामी, अनुसूचित जातींसाठी १३% आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होईल..FAQsप्रश्न 1: अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात काय बदल होणार आहेत? ➡️ अनुसूचित जातींच्या १३% आरक्षणात उपवर्गीकरण करून जातींमध्ये न्याय्य वाटप केले जाणार आहे.प्रश्न 2: उपवर्गीकरणाची गरज का भासली? ➡️ कारण आरक्षणाचे फायदे काही प्रमुख जातींपुरते मर्यादित राहिले आहेत, तर इतर जाती वंचित राहिल्या आहेत.प्रश्न 3: क्रीमी लेयर नियम SC आरक्षणालाही लागू होणार का? ➡️ होय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार SC मध्येही क्रीमी लेयर फॉर्म्युला लागू होणार आहे.प्रश्न 4: या बदलासाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत? ➡️ उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करून अहवाल तयार केला आहे.प्रश्न 5: महाराष्ट्रातील SC आरक्षण किती टक्के आहे? ➡️ महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना १३% आरक्षण आहे.प्रश्न 6: उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी कधी होईल?➡️ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे की, हा बदल १-२ महिन्यांत लागू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.