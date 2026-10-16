महाराष्ट्र बातम्या

शाळा प्रवेशाच्या नियमात बदल! नर्सरी ते पहिली प्रवेशाचे नवे वय लागू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; पाहा GR...

School Admission: शाळा प्रवेशाच्या नियमात नर्सरी ते पहिली प्रवेशाचे नवे वय लागू करण्यात आले आहेत. याबाबत शासनाकडून जीआर जारी करण्यात आला आहे.
School Admission Rules Changed

School Admission Rules Changed

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता पहिलीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी मुलांचे किमान वय निश्चित केले आहे. यानुसार बालवाटिका-किंवा नर्सरीसाठी तीन वर्षे, बालवाटिका-२ अर्थात ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, बालवाटिका-३ अर्थात सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे, तर इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. या नव्या वयोमयदिची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी ३० जून हा वयाचा मानीव दिनांक (वयाची गणना) राहणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
education
Mumbai
Admission
Marathi News Esakal
www.esakal.com