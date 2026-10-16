शाळा प्रवेशाच्या नियमात बदल! नर्सरी ते पहिली प्रवेशाचे नवे वय लागू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; पाहा GR...

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता पहिलीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी मुलांचे किमान वय निश्चित केले आहे. यानुसार बालवाटिका-किंवा नर्सरीसाठी तीन वर्षे, बालवाटिका-२ अर्थात ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, बालवाटिका-३ अर्थात सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे, तर इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. या नव्या वयोमयदिची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी ३० जून हा वयाचा मानीव दिनांक (वयाची गणना) राहणार आहे..शाळा प्रवेशाच्या वयाबाबत राज्यातील विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये असलेली तफावत दूर करणे, पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी वयाचे स्पष्ट निकष निश्चित करणे, सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्याची व्यवस्था निर्माण करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. .महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यातील पहिले रेल्वे शीतगृह; दोन हजार टन साठवण क्षमता.शालेय शिक्षण विभागाच्या वेळापत्रकानुसार, २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून बालवाटिका-१ किंवा नर्सरीमध्ये प्रवेशासाठी बालकाचे वय ३० जून रोजी किमान तीन वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असेल. त्यानंतर २०२८-२९ पासून बालवाटिका-२ किंवा ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, २०२९-३० पासून बालवाटिका-३ किंवा सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे आणि २०३०-३१ पासून पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वयाची अट लागू होईल. या निर्णयामुळे पूर्वप्राथमिकच्या तीन वर्षाच्या शिक्षणापासून ते इयत्ता पहिलीपर्यंत मुलांचे वय क्रमाने निश्चित होणार आहे..असा नवा नियमबालवाटिका-१ किंवा नर्सरी किमान वय तीन वर्षे (२०२७-२८)बालवाटिका-२ किंवा ज्युनिअर केजी: किमान वय चार वर्षे (२०२८-२९)बालवाटिका-३ किंवा सीनिअर केजी: किमान वय पाच वर्षे (२०२९-३०)इयत्ता पहिली : किमान वय सहा वर्षे (२०३०-३१)सर्व वर्गासाठी वयाची गणना संबंधित प्रवेशवर्षाच्या ३० जून रोजी केली जाणार..पायाभूत शिक्षण रचनेनुसार निर्णयएनईपीनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून पहिलीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी वयोमयदिचे नियोजन आवश्यक आहे. यापूर्वी राज्यात राज्य मंडळासह सीबीएसई, आयसीएसई आणि अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी वेगवेगळे निकष आणि वय मोजण्याच्या तारखा होत्या. तसेच, पूर्वप्राथमिक वर्गासाठीही एकसमान वयोमर्यादा निश्चित नव्हती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आता बालवाटिका, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयाचे निकष निश्चित केले आहेत..Navi Mumbai: १० टक्के पाणीकपात हटणार, नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार; गणेश नाईकांची मोठी घोषणा.२०२६-२७ मधील विद्यार्थ्यांना दिलासानव्या वयोमर्यादमुळे सध्या शाळेत शिकत असलेल्या मुलांच्या प्रवेशावर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये नर्सरी ते इयत्ता पहिलीमध्ये आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना हे नवीन वयोमयदिचे निकष लागू होणार नाहीत. त्यामुळे विद्यमान विद्यार्थ्यांना नव्या नियमांमुळे अडचण येणार नाही. तसेच, पूर्वप्राथमिक वर्गापासून इयत्ता पहिलीपर्यंत प्रवेश देताना शाळाप्रमुख स्तरावर किमान आणि कमाल वयाच्या निकषांमध्ये १५ दिवसांची सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.