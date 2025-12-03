महाराष्ट्र बातम्या

शुक्रवारी राज्यातील शाळा राहणार बंद! ‘टीईटी’मुळे १.६२ लाख शिक्षकांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची तर संचमान्यतेमुळे २० हजार शिक्षकांना ‘अतिरिक्त’ची चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षक आणि संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे २० हजारांहून अधिक शिक्षक चिंतेत आहेत.
तात्या लांडगे
Updated on

तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षक आणि संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे २० हजारांहून अधिक शिक्षक चिंतेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ५ डिसेंबरला शिक्षकांनी शाळा बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून त्यात सोलापूर जिल्ह्याचेही शिक्षक असणार आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७७५ तर माध्यमिकच्या एक हजार ६३ शाळा आहेत. संचमान्यतेच्या नव्या निकषांनुसार २०२४-२५ व २०२५-२६ च्या संचमान्यतेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अंदाजे ७८ पदवीधर (सहावी ते आठवीच्या वर्गांवरील) आणि पहिली ते पाचवीच्या वर्गांवरील १६० शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत.

दुसरीकडे जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील सुमारे १४० हून अधिक शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शाळा बंद आंदोलनात सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षक देखील सहभागी होणार आहेत. राज्य शासनाने ‘टीईटी’च्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि संच मान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशा दोन प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.

शिक्षकांना सामुहिक रजा काढाव्या लागतील, शासनाच्या परिपत्रकाची प्रतीक्षा

५ डिसेंबर रोजी विविध मागण्यांसाठी सोलापूरसह राज्यभरातील शिक्षकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनांनी तसे निवेदन राज्यस्तरावर त्यांनी दिले आहे. पण, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यादृष्टीने आमचे नियोजन राहील. आंदोलनासाठी त्यांना सामुहिक रजा काढावी लागेल, त्यासंदर्भात शासनाकडूनही परिपत्रक येईल.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

शाळा सुरु राहतील, असे नियोजन

शुक्रवारी (ता. ५) शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्या दिवशी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा सुरु राहतील. त्यादृष्टीने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना केलेल्या आहेत.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

शिक्षकांना सामुहिक रजा काढाव्या लागतील

संपूर्ण जिल्हा किंवा राज्यातील शाळा बंद करून आंदोलन करण्यापूर्वी शिक्षकांना सामुहिक रजा काढाव्या लागतील. रजा न काढता आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांवर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी, असे आवाहनही अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

