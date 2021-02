खळबळजनक : पंजाबचा दहशतवादी नांदेडातून अटक; पंजाब व नांदेड पोलिसांची कारवाई, आयबी, एटीएस आणि एसआयडी अनभिज्ञ

नांदेड : पंजाब येथील अमृतसरमध्ये बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या एका आरोपीला रविवारी (ता. आठ) नांदेड येथून अटक करण्यात आली. पंजाब पोलिस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत त्याला ताब्यात घेतले. गुरदिपसिंग बागी असे त्याचे नाव आहे. अटकेनंतर न्यायालयात हजर करुन प्रवाशी रिमांडवर त्याला पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

पंजाब पोलिसांनी खलीस्तान जिंदाबाद संघटनेशी संबंधित चार जणांविरुद्ध बंदी आदेश जारी केले होते. त्यापैकी एक जण नांदेड येथे असल्याची गुप्त माहिती पंजाब राज्य पोलिस दलाला मिळाली होती. त्या अनुषंगाने पंजाब पोलिस नांदेड येथे आले होते. पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पंजाब पोलिसांच्या मदतीने नांदेड तहसील कार्यालय परिसरातून आरोपीला सात फेब्रुवारी रोजी दुपारी दोन वाजता ताब्यात घेतले. त्यानंतर प्रवाशी रिमांडवर त्यास पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

An alleged Khalistan supporter was arrested on 7th February. Punjab CID had traced his location and informed us. He is being taken to Punjab: Nanded Police#Maharashtra pic.twitter.com/VmM5sCLLA7

