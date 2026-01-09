जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी, प्रलंबित बदली प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपणार?

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. प्रधान सचिवांनी महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि या संदर्भात आवश्यक सूचना दिल्या. प्रहार शिक्षक संघटनेने असा दावा केला आहे की, आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी अखेर "शुभ वेळ" आली आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली आहे..जर हे त्वरित सुरू केले नाही तर प्रहार शिक्षक संघटनेने मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. प्रदेशाध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी ग्रामविकास मंत्री आणि ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना हा इशारा दिला. संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सर्व जिल्हा परिषदांना आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा ७ वा टप्पा राबविण्यापूर्वी शिक्षक संवर्ग रोस्टर वेळेवर अद्यतनित करण्याचे निर्देश देणे समाविष्ट होते..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा ताण कमी होणार! दादर ते जेएनपीटी थेट मार्ग तयार होणार; तारीख आली समोर .शिवाय, पेसा क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, सरकारच्या निर्णयानुसार, पेसा क्षेत्रांमधील २० टक्के आणि पेसा नसलेल्या क्षेत्रात ८० टक्के रिक्त पदे आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावीत..शिवाय, जर आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत उर्दू-माध्यम शिक्षकांसाठी राखीव असलेल्या पदांसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर ती पदे शिक्षक भरतीप्रमाणेच खुल्या प्रवर्गात रूपांतरित करावीत. ३१ मे २०२६ पर्यंतच्या सर्व रिक्त पदांचा आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी विचार करण्यात यावा आणि यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट वेळापत्रक जारी करण्यात यावे..Thane Politics: काँग्रेसला जबर धक्का! ११ नगरसेवकांची पक्षाला सोडचिठ्ठी, भाजपात दाखल.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेमुळे हजारो शिक्षक प्रतीक्षेत होते. प्रहार शिक्षक संघटनेच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, ग्रामीण विकास विभागाने आता या संदर्भात कार्यवाही सुरू केली आहे. यामुळे बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १२,००० हून अधिक शिक्षकांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. तथापि, या प्रकरणात सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला जाईल असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.- महेश ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.