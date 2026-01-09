महाराष्ट्र बातम्या

जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी, प्रलंबित बदली प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपणार?

ZP teacher transfer news: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा, जो तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे १२,००० हून अधिक शिक्षकांना दीर्घ प्रतीक्षेनंतर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. प्रधान सचिवांनी महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि या संदर्भात आवश्यक सूचना दिल्या. प्रहार शिक्षक संघटनेने असा दावा केला आहे की, आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी अखेर "शुभ वेळ" आली आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली आहे.

