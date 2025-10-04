Shakti Cyclone : अतिवृष्टीनंतर आणखी एक अस्मानी संकट! 'शक्ती' चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या वेशीवर, 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा...

Shakti Cyclone Approaching Maharashtra : काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यासह राज्यात जोरदार पाऊस झाला होता. त्यामुळे अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेकांचे संसार उद्धवस्त झालं होते. तसेच या पावसामुळे शेतपिकांचंही मोठं नुकसान झालं होतं. या पावसामुळे जमीन खरडून निघाली होती. त्यामुळे ही पिकं जमीनदोस्त झाली होती. मात्र, हे संकट दूर होत नाही तोच महाराष्ट्रावर आणखी एक संकट घोंगावतं आहे. .हवामान विभागाने नुकताच राज्यातील काही जिल्ह्यांना 'शक्ती' चक्रीवादळाचा इशारा दिला आहे. येत्या 7 ऑक्टोंबरपर्यंत शक्ती वादळ धडकण्याची शक्यता असल्याचं हवामान विभागाने म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे,पालघर, रायगड रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशाराही हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे..Monsoon Maharashtra : 'या' तारखेपासून मान्सून महाराष्ट्रातून माघारी परतणार; IMD कडून महत्त्वाचं अपडेट, कृषी विभागानंही केलं शेतकऱ्यांना आवाहन.शक्ती चक्रीवादळ आणि हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाणे टाळावं असं आवाहनही प्रशासनाकडून कऱण्यात आलं आहे. याशिवाय पूर्व विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागातही मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचं हवामान विभागाने म्हटलं आहे..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. या पावसात जवळपास १० जणांचा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मराठवाड्यात पावासामुळे सर्वाधिक नुकसान झालं आहे. बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, सोलापूर या भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे लाखो हेक्टर शेतपिकांचं नुकसान झालं आहे..Maharashtra Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात आज वादळी पावसाची शक्यता, IMD कडून अलर्ट जारी.अशापरिस्थित ओला दुष्काळ जाहीर कऱण्याच्या मागणी केली जाते आहे. तसेच शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणीही जोर धरते आहे. या संकटातून शेतकरी अद्याप सावरलेला नाही. मात्र, आता राज्यावर चक्रीवादळाचे नवे संकट ओढावले आहे. त्यादृष्टीने सरकारकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचं सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.