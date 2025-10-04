महाराष्ट्र बातम्या

Shakti Cyclone : अतिवृष्टीनंतर आणखी एक अस्मानी संकट! 'शक्ती' चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या वेशीवर, 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा...

IMD Issues Heavy Rain Alert : काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. या संकटातून तो अद्याप सावरलेला नाही. मात्र, त्यातच राज्यावर चक्रीवादळाचे नवे संकट ओढावले आहे.
Shakti Cyclone Approaching Maharashtra : काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यासह राज्यात जोरदार पाऊस झाला होता. त्यामुळे अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेकांचे संसार उद्धवस्त झालं होते. तसेच या पावसामुळे शेतपिकांचंही मोठं नुकसान झालं होतं. या पावसामुळे जमीन खरडून निघाली होती. त्यामुळे ही पिकं जमीनदोस्त झाली होती. मात्र, हे संकट दूर होत नाही तोच महाराष्ट्रावर आणखी एक संकट घोंगावतं आहे.

