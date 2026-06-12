Shaktipeeth Highway Land Acquisition : विदर्भ थेट गोव्याला जोडणार! 13 जिल्हे अन् 407 गावांमधून जाणार 'शक्तिपीठ महामार्ग', पाहा कसा असेल नवा मार्ग?

Shaktipeeth expressway 13 districts project : नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर वेग मिळाला आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) प्रत्यक्ष जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .यानुसार, यंदाच्या वर्षात भूसंपादन पूर्ण करून पुढील वर्षी महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विदर्भाला थेट गोवा राज्याशी जोडणारा हा ८५६ किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील दिग्रज ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा दरम्यान उभारण्यात येणार आहे..या प्रकल्पासाठी अंदाजे १ लाख १ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, तो राज्यातील १३ जिल्हे, ४० तालुके आणि ४०७ गावांमधून जाणार आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर आता भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुधारित मार्गावरील गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..Shaktipeeth Highway : 'शक्तिपीठ'च्या समर्थनार्थ चंद्रकांतदादा, धनंजय महाडिकांच्या नेतृत्वात आम्हीही मोर्चा काढू; आमदार शिवाजी पाटलांचा सतेज पाटील, शेट्टींना इशारा.यापूर्वी जुन्या आराखड्यातील १०७ गावांमध्ये एमएसआरडीसीने संयुक्त मोजणी पूर्ण केली आहे. आता नव्या आराखड्यानुसार उर्वरित गावांमधील मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या वर्षाअखेर प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न असून, पुढील वर्षात महामार्गाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे..प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्येनागपूर ते गोवा प्रवासाचा कालावधी २१ तासांवरून अवघ्या ८ तासांपर्यंत कमी होणार.महामार्ग राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणार असून, प्रादेशिक संपर्क अधिक मजबूत होणार.विविध प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणी मिळाल्याने धार्मिक पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..Nashik : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरमध्ये मोठी तयारी! पेशवेकालीन कुशावर्त तीर्थातील तुटलेल्या पायऱ्या-दगड बदलणार, 18 कोटींचा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय?.या १३ जिल्ह्यांतून जाणार शक्तिपीठ महामार्गवर्धा, हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १३ जिल्ह्यांमधून शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित असून, राज्याच्या पूर्व-पश्चिम भागाला जलद आणि आधुनिक रस्ते संपर्क उपलब्ध करून देण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.