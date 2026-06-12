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Shaktipeeth Highway Land Acquisition : विदर्भ थेट गोव्याला जोडणार! 13 जिल्हे अन् 407 गावांमधून जाणार 'शक्तिपीठ महामार्ग', पाहा कसा असेल नवा मार्ग?

Shaktipeeth Highway Land Acquisition Process Begins : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकारने भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली असून १३ जिल्ह्यांतील ४०७ गावांमध्ये जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
What is the Shaktipeeth Highway project?

What is the Shaktipeeth Highway project?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Shaktipeeth expressway 13 districts project : नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर वेग मिळाला आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) प्रत्यक्ष जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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