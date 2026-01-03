महाराष्ट्र बातम्या

शरद पवारांसह महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार, वर्षभरात ७१ जागा रिक्त होणार

Rajyasabha MP : यंदा वर्षभरात राज्यसभेच्या ७१ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. यात महाराष्ट्रातील ७ जण असून यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शरद पवार यांचाही समावेश आहे.
यंदा राज्यसभेतल्या ७१ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. वर्षभरात चार टप्प्यात खासदार निवृत्त होणार आहेत. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह महाराष्ट्रातल्या ७ जणांचा समावेश आहे. तर भाजपच्या तब्बल ३० खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक यंदा होणार असून या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदारांची निवृत्ती आणि निवडणूक महत्त्वची ठरणार आहे.

