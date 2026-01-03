शरद पवारांसह महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार, वर्षभरात ७१ जागा रिक्त होणार

यंदा राज्यसभेतल्या ७१ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. वर्षभरात चार टप्प्यात खासदार निवृत्त होणार आहेत. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह महाराष्ट्रातल्या ७ जणांचा समावेश आहे. तर भाजपच्या तब्बल ३० खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक यंदा होणार असून या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदारांची निवृत्ती आणि निवडणूक महत्त्वची ठरणार आहे..राज्यसभेतील मार्च महिन्यात १, एप्रिलमध्ये ३७, जूनमध्ये २२, नोव्हेंबरमध्ये ११ खासदार निवृत्त होणार आहेत. राज्यसभेतल्या २४५ जागांपैकी ७३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. जे खासदार निवृत्त होणार आहेत त्यात केंद्रीय मंत्र्यांसह दिग्गज नेत्यांचाही समावेश आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांचाही कार्यकाळ २५ जून २०२६ रोजी संपणार आहे. माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा हेसुद्धा निवृत्त होणार आहेत..माझ्यावर ७० हजार कोटींचे आरोप करणाऱ्यांसोबत मी सत्तेत, भ्रष्टाचारावर अजित पवारांचं विधान.यंदा वर्षभरात निवृत्त होणाऱ्या राज्यसभा खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातील सात जण आहे. यात शरद पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, खासदार धैर्यशील पाटील, शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वेदी, काँग्रेसच्या रजनी पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या फौजिया खान यांचा समावेश आहे. या सर्वांचा कार्यकाळ २ एप्रिल २०२६ रोजी संपणार आहे..मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेले हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंग बिट्टू, जॉर्ज कुरियन हेसुद्धा निवृत्त होणार आहेत. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, गुजरात काँग्रेसचे नेते शक्तीसिंह गोहिल, अभिषेक मनू सिंघवी, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह, तृणमूल काँग्रेस नेते साकेत गोखले हे नेतेही निवृत्त होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.