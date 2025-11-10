Sharad Pawar : मूळ ओबीसींना प्राधान्य द्या! शरद पवार यांचे मुंबईतील बैठकीत आवाहन

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत मूळ ओबीसींना उमेदवारी द्यावी, जर मूळ ओबीसी प्रमाणपत्रधारक उमेदवार मिळाला नाही तर कुणबी प्रमाणपत्रधारक उमेदवाराचा विचार करावा, अशा सूचना दिल्याची माहिती आहे. .या बैठकीस खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राजेश टोपे, एकनाथ खडसे यांच्यासह पक्षाचे खासदार, आमदार, पदाधिकारी उपस्थित होते..Nashik Crime : दोन टोळ्यांतील वाद विकोपाला! बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणी आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या.बैठकीत पवार यांनी निवडणूक रणनीतीचा सखोल आढावा घेतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. या निवडणुकीत मूळ ओबीसी उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे. मूळ ओबीसी प्रमाणपत्र धारक उमेदवार मिळत नसेल तरे त्या ठिकाणी कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी द्यावी, अशा प्रकारच्या सूचना केल्या असल्याचे समजते..भाजपसोबत युती करू नका!ज्या ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे, तिथे मूळ ओबीसींना उमेदवारी द्यावी. मूळ ओबीसींना कोठेही दुखवू नका, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. शरद पवार यांनी पक्षाच्या बैठकीत पक्षाने भाजपसोबत युती करू नये, अशा सूचना दिल्याची माहिती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.