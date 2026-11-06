दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर तटकरेंच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, ''अजित दादा असते तर…''

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यात झालेल्या भेटीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये १० नोव्हेंबरनंतर दोघेही एकत्र बसून चर्चा करण्याबाबत बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या चर्चेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..सुनील तटकरे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत सध्या कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, अजित पवार आज हयात असते, तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र दिसल्या असत्या, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे विलीनीकरणाची चर्चा मागे पडल्याचं तटकरे यांनी सांगितलं. १२ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित झाली असती, असंही त्यांनी नमूद केलं..शरद पवार यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आलं. प्रफुल्ल पटेल यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास दीड तास चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या भेटीदरम्यानच्या संभाषणाचा व्हिडीओ आता समोर आला आहे. त्यात प्रफुल्ल पटेल १० नोव्हेंबरनंतर मुंबईत येणार असल्याचं सांगतात. त्यानंतर दोघांनी एकत्र बसून चर्चा करावी, असंही ते म्हणतात. यावर शरद पवार यांनीही चर्चेची तयारी दर्शवल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोर आला..या भेटीबाबत बोलताना तटकरे म्हणाले की, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करणं हा त्यामागचा उद्देश होता. यावेळी काही राजकीय चर्चा झाली असेल, पण ती नेमकी कोणत्या विषयावर होती, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे या भेटीचा वेगळा राजकीय अर्थ काढणं योग्य ठरणार नाही. मात्र, विलीनीकरणाची चर्चा त्यावेळी निश्चित झाली होती आणि अजित पवार यांनी याबाबत आपल्याला कल्पना दिली होती, असंही तटकरे यांनी सांगितलं. त्यामुळे तटकरे यांच्या विधानानंतर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.