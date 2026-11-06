१० नोव्हेंबरनंतर राज्यात राजकीय भूकंप? शरद पवार अन् प्रफुल्ल पटेल यांच्यातील चर्चेचा व्हिडीओ समोर!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील संभाव्य एकत्रीकरणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यात झालेल्या भेटीचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये १० नोव्हेंबरनंतर दोघेही एकत्र बसून चर्चा करणार असल्याचं शरद पवार सांगताना दिसत आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे..काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांना प्रकृती बरी नसल्याने रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आलं होतं. त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी रुग्णालयात जाऊन शरद पवारांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास दीड तास चर्चा झाली होती. या भेटीदरम्यान झालेल्या संभाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे..Beed News : बीडमध्ये महायुतीच्या सभेत भाजपच्या दोन आमदारांची दांडी; पंकजाताईंच्या टोमण्याने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चा.या व्हिडीओमध्ये शरद पवार प्रफुल्ल पटेल यांना, 'तिथे राहावं लागतं, हे मला माहीत आहे. पण किती दिवस राहायचं, ते सांगा. त्यानंतर आपण ठरवू,' असं म्हणताना ऐकू येत आहेत. त्यावर प्रफुल्ल पटेल यांनी, 'मी १० तारखेनंतर मुंबईत असेन. तुम्ही सांगा, कधी बसून चर्चा करायची. मी तयार आहे,' असं उत्तर दिलं. या व्हिडीओनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट पुन्हा एकत्र येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या चर्चेचा संदर्भ अद्याप स्पष्ट झालेला नाही..दरम्यान, शरद पवार यांना खोकल्याचा त्रास होत होता. त्यामुळे असल्याने २ नोव्हेंबरला त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तिथून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर नियमित तपासणी आणि पुढील उपचारांसाठी त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं..Maharashtra Politics : जयंत पाटील-फडणवीस खलबतानंतर लगेच शरद पवारांची एन्ट्री; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण.शरद पवार रुग्णालयात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही फोन करून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. विठ्ठल मणियार यांच्या माहितीनुसार, मोदींनी त्यांना आराम करण्याचा आणि प्रकृतीची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला होता. अशातच आता हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर आता १० नोव्हेंबरनंतर होणाऱ्या संभाव्य चर्चेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.