मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्यावरील ईडी कारवाईवर शरद पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले...

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर (Shridhar Patankar) यांच्यावर ईडीनं (ED) मोठी कारवाई करत त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली आहे. सुमारे साडेसहा कोटी रुपये किंमतीचे त्यांची ११ फ्लॅट ईडीनं जप्त केले आहेत. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी भाष्य केलं आहे. (Sharad Pawar reaction to the ED action against CM Uddhav Thackery sister in law)

पवार म्हणाले, "सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा देशापुढील सध्याचा महत्वाचा प्रश्न आहे. राजकीय सुडाच्या हेतूनं सत्ताधाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी हा कार्यक्रम हातामध्ये घेण्यात आला आहे. स्पष्ट सांगायचं म्हणजे पाच दहा वर्षांपर्यंत ईडीचं नाव कोणाला माहिती नव्हतं. पण आता तर गावागावांमध्ये ईडी पोहोचली आहे. या सर्व यंत्रणांचा सध्या दुर्दैवानं गैरवापर सुरु आहे"