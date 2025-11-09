मूळ ओबीसींनाच तिकीट, भाजपसोबत जायचं नाही; स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत शरद पवारांनी दिल्या सूचना

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे. आज मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या बैठकीत निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, पक्षीय बलाबल आणि सहकारी पक्षांसोबत कशा पद्धतीने पुढे वाटचाल करायची याबाबत बैठक पार पडली. शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, अनिल देशमुख, एकनाथ खडसे यांच्यासह इतर नेते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मळ ओबीसींनाच उमेदवारी देण्याची भूमिका शरद पवार गटाची आहे. मूळ ओबीसी प्रमाणपत्रधारक उमेदवार मिळाला नाही तर कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्रधारक उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा अशा सूचना शरद पवार यांनी दिल्या असल्याचं सांगण्यात येतंय. जिथं ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण आहे तिथं मूळ ओबीसींनाच उमेदवारी द्यावी, मूळ ओबीसींना कुठेही दुखवू नका अशी सूचना पदाधिकाऱ्यांनी दिल्याचं सूत्रांनी म्हटलंय..फडणवीसांच्या खात्यावर पैसेच नसतात, आमदार म्हणून मिळतात ते कुठे जातात माहिती नाही : अमृता फडणवीस.स्थानिक निवडणुकांमध्ये कोणाशी युती करायची, आघाडी करायची याबाबतही चर्चा झाली. शरद पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत भाजपसोबत जायचं नाही अशा सूचना दिल्या आहेत. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत त्यांनी काही अट घातली नसल्याचं म्हटलं जातंय. दरम्यान, मनसेसोबतच्या युतीवर शरद पवार यांनी याआधीच स्पष्ट सांगितलं आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावर एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे. काँग्रेसने टोकाची भूमिका घेऊ नये असं पवार म्हणाले होते. तर ठाकरेंच्या पक्षाने आधीच शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत कुठेच युती होणार नाही अशी भूमिका घेतलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.