Sharad Pawar Secret Meeting : शरद पवार गटाची गुप्त बैठक; पुण्यातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये चर्चा, अजित पवार गटाचे काही आमदार संपर्कात?

NCP Sharad Pawar group meeting : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आजारातून बरे झाल्यानंतर लगेच राज्यातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा वेग आला आहे. त्यांच्या भेटीसाठी राजकीय नेत्यांची वर्दळ वाढली असतानाच शरद पवार गटाच्या प्रमुख नेत्यांची एका नामांकित हॉटेलमध्ये गुप्त बैठक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले असून मोठ्या राजकीय हालचालींचे संकेत मिळत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, खासदार अमोल कोल्हे तसेच माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत आगामी राजकीय वाटचाल, पक्ष संघटनात्मक बांधणी आणि राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांवर चर्चा झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..विशेष म्हणजे, शरद पवार पुन्हा सक्रिय झाल्यानंतर पक्षातील हालचालींना वेग आला आहे. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर विविध नेते त्यांची भेट घेत असून पक्षात नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यानंतर लगेचच झालेल्या या बैठकीकडे राजकीय विश्लेषकांचे विशेष लक्ष लागले आहे..दरम्यान, या बैठकीत नेमकी कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, संभाव्य राजकीय आघाड्या आणि राज्यातील सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.शरद पवार गटाच्या या बैठकीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून येत्या काही दिवसांत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Sharad Pawar Daund visit: दौंडमध्ये शरद पवारांची जगदाळे कुटुंबीयांना सांत्वनपर भेट; उषादेवींच्या संघर्षमय वाटचालींना उजाळा...अजित पवार गटाचे आमदार संपर्कातमागच्या काही महिन्यांपासून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाला अजित पवार यांच्या गटातील काही नेत्यांचा विरोध आहे. मात्र, असं असतानाच अजित पवार गटाच्या एका मंत्र्याने काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांची भेट घेऊन दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर चर्चा केल्याची माहिती आहे. तसेच अजित पवार गटातील १५ ते २० आमदारांनी शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान या भेटीमुळे राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.