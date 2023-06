By

जळगाव : येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधी आयोगानं नागरिकांकडून समान नगरी कायदा लागू करण्याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. यावरुन केंद्र सरकारकडून हा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. (Sharad Pawar spoke on Uniform Civil Code says India needs Population control act)

पवार म्हणाले, "सध्याचा देशपातळीवरील जो पक्ष आहे त्यांची जी विचारधारा आहे, ती सामाजिक ऐक्याच्या दृष्टीनं घातकं देखील आहे. त्यामुळं समान नागरी कायद्यासारखे सगळे प्रश्न घेऊन हे वेगळं चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण याचा प्रस्ताव अद्याप पार्लमेंटरी कमिटी किंवा संसदेसमोर आलेला नाही. ज्यावेळी येईल त्यावेळी त्याची चर्चा होईल" (Latest Marathi News)

पण हा जो कायदा येणार तो नेमका कोणत्या स्वरुपाचा आहे. ज्यामध्ये एखादा समाज, एखादा धर्म, एखादी जात ही नजरेसमोर ठेऊन यांना टार्गेट करायचं आहे का? हे बघावं लागेल. त्यामुळं जोपर्यंत या कायद्याचा ड्राफ्ट आमच्यासोर येत नाही तोपर्यंत त्यावर बोलता येणार नाही. (Marathi Tajya Batmya)

अजित पवारांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि समान नागरी कायद्याला आपला पाठिंबा असेल असं म्हटलं होतं. यावर शरद पवार म्हणाले, यावर कोणाचंही मत असू शकतं. पण काहीही झालं तरी देशातील वाढती लोकसंख्येचा विचार देशाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनं केला पाहिजे. त्याची कायम चर्चा होत असते. वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण आणण्याच्या कायद्याला कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही.