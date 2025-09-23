महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Pawar : मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, आम्ही साथ देऊ; ओबीसी-मराठा समाजाबाबत काय म्हणाले शरद पवार?

Sharad Pawar on OBC-Maratha Reservation Conflict : शरद पवार यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना राज्यातील ओबीसी-मराठा संघर्षाबाबत विचारण्यात आलं.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढलेल्या शासन निर्णयानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. ओबीसी समाजाकडून या शासन निर्णयाला विरोध केला जातो आहे. एकंदरितच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी आणि मराठा समाज राज्यात आमनेसामने आल्याचं चित्र आहे. यावरून राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीहीदेखील याबाबत भाष्य केलं.

