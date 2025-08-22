Sharad Pawar: उपराष्ट्रपतीसाठी राधाकृष्णन यांना पाठिंबा द्या, मुख्यमंत्र्यांचा मला फोन, खुलासा करत शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य

उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. एनडीएने सीपी राधाकृष्णन यांना आपले उमेदवार म्हणून निवडले आहे. विरोधी इंडिया अलायन्सकडून बी. सुदर्शन रेड्डी यांची उमेदवार म्हणून निवड झाली. एनडीएचे उमेदवार राधाकृष्णन सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. अशा परिस्थितीत या निवडणुकीबाबत महाराष्ट्राचे राजकारण अधिक सक्रिय होणे स्वाभाविक आहे. यावर शरद पवारांनी मोठा खुलासा केला आहे. .शरद पवार यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार राधाकृष्णन यांना पाठिंबा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना फोन करून पाठिंबा मागितला होता. असा खुलासा करत शरद पवारांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. .अजितदादांच्या मुख्यमंत्रीपदाचं भविष्य सांगितलं, पण पुण्याच्या ट्रॅफिकवर उत्तर नाही? 43व्या ज्योतिष अधिवेशनात धक्कादायक खुलासे.शरद पवार म्हणाले, 'त्यांची विचारसरणी राधाकृष्णन यांच्याशी जुळत नाही. राधाकृष्णन झारखंडचे राज्यपाल असताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन त्यांना भेटण्यासाठी राजभवनात गेले होते. त्यांना अटक करण्यात आली. हेमंत यांनी राजभवनातून अटक करू नये अशी विनंती केली होती. पण तसे झाले नाही. त्यांच्या आवाहनाला न जुमानता त्यांना राजभवनातून अटक करण्यात आली. .ते म्हणाले की, सरकारी पदाचा गैरवापर करण्यात आला. अशा परिस्थितीत, लोकशाहीवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांना आपण पाठिंबा देऊ शकत नाही. जेव्हा संजय राऊत यांच्याशीही या प्रकरणाबद्दल बोलले गेले तेव्हा संजय राऊत यांनी सांगितले की उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मला वाटते की त्यांचा निर्णय आमच्याशी जुळतो आहे..Anna Hazare : देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करतात...भ्रष्टाचाराचं कोणतं प्रकरण कानावर आलं नाही...अण्णा हजारेंकडून मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक!.शरद पवार म्हणाले की, निवडणूक आयोग ही एक केंद्रीय आणि स्वतंत्र संस्था आहे. परंतु त्यांनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली आहे. म्हणून आम्ही निवडणूक आयोगाचा निषेध करू. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये मत चोरीच्या मुद्द्यावर चालवलेल्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. बिहारमधील लोकांना राजकीय मुद्दे चांगले समजतात. ते जागरूक आहेत. त्यांना हा मुद्दा चांगला समजेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.