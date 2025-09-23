Marathwada Rain : दुष्काळी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालीय, शेतकरी राजा संकटात; सरकारने तातडीनं मदत करावी : शरद पवार

Marathwada Faces Flood Crisis: राज्यात गेल्या आठवड्याभरापासून पावसाचा जोर वाढला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही भागात अतिवृष्टी झालीय. मराठवाड्यात दुष्काळी भागातही पावसानं झोडपलं असून अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झालीय. शेतकऱ्याचं हाता तोंडाशी आलेलं पीक पावसाने हिरावून घेतलंय. राज्यात सुरू असलेला पाऊस आणि नुकसानीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. शेतकरी संकटात सापडला आहे. पिकं कुजून गेली आहेत तर सोयाबीन उद्ध्वस्त झालंय. शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं असून सरकारने त्यांना मदत करावी अशी मागणी शरद पवार यांनी केलीय..यंदा अभूतपूर्व पाऊस राज्यात पडला आहे. जे जिल्हे दुष्काळासाठी प्रसिद्ध आहेत त्या जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालीय अतिवृष्टीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संसारावर झाला आहे. सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणावर होतं, याशिवाय इतर पिकंसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. पण त्यात सोयाबीनचे पीक भरवशाचे पिक असते. सोयाबीनचे पिक कुजून गेलं आहे. सोयाबीन उद्ध्वस्त झालं असल्याचं शरद पवार म्हणाले..Solapur Sina River: 'सीना नदीचे रौद्ररूप; दहा गावांचा संपर्क तुटला'; वीस गावात पुराचे पाणी.सोलापूर, धाराशिव, परभणी, नांदेड, बीड या सगळ्या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झालंय. असं संकट येतं तेव्हा त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला मदत करण्यासाठी ज्या योजना आहेत त्या वापरून नुकसानभरपाई करणे गरजेचे आहे. जमीन वाहून गेली, पिक गेलं, माती गेली या तिन्ही गोष्टींची नुकसान भरपाई दिली पाहिजे अशी मागणी शरद पवार यांनी केली..मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार! कुटुंब अडकलं पुरात, अंधारात बचावकार्य; खासदार स्वत: उतरले पाण्यात.अनेक ठिकाणी गुरे वाहून गेली आहेत. या सगळ्या गोष्टीकडे राज्य सरकारने तात्काळ बघावं. शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊन पंचनामे केले पाहिजेत. तातडीची आणि कायमस्वरूपीची मदत शेतकऱ्यांना व्हायला हवी. शेतकरी राजा पुन्हा कसा उभा राहील याचा सरकारने विचार करावा असंही शरद पवार म्हणाले..हवामान खात्याने पुढचे ४ दिवस जोरदार पावसाचा इशारा दिलाय. आतापर्यंत यंदाच्या हंगामात हवामान विभागाने जो जो अंदाज सांगितला तसं घडलंय. मे महिन्यापासूनच पावसाला सुरुवात झालीय. हवामान खात्यानंही शेतकऱ्यांना सावध करायला हवं असं शरद पवार यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.