पुण्यात होणाऱ्या ऐतिहासिक १०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक, विचारवंत आणि समीक्षक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची एकमताने निवड झाली आहे. शतकमहोत्सवी संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर डॉ. लिंबाळे यांनी 'साम टीव्ही'च्या (सकाळ माध्यम समूह) 'ब्लॅक अँड व्हाइट' या विशेष मुलाखतीत आपल्या आयुष्यातील संघर्ष, 'अक्करमाशी'चा खरा अर्थ आणि सध्या सुरू असलेल्या टीकेवर अत्यंत परखड भाष्य केले आहे. या मुलाखतीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी १९९९ मध्ये लिहिलेल्या 'पुन्हा अक्करमाशी' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत मांडलेली भूमिकाही आज पुन्हा एकदा तितकीच जिवंत आणि समर्पक ठरत आहे..'अक्करमाशी' शब्दाचा नेमका अर्थ काय?पुस्तकांच्या प्रदर्शनात डॉ. लिंबाळे यांच्या 'अक्करमाशी', 'पुन्हा अक्करमाशी' आणि 'राणीमाशी' या पुस्तकांना पुन्हा एकदा वाचकांची मोठी मागणी वाढली आहे. मुलाखतीत 'अक्करमाशी' या शब्दाचा अर्थ सांगताना डॉ. लिंबाळे म्हणाले की, "१२ माशांचा एक तोळा होतो आणि ११ माशांचा तोळा होत नाही, तोळ्याला एक कमी म्हणजे अकरामाशी (अक्करमाशी). 'आम्ही बारा माशा आहोत, ९६ कुळी आहोत, घरंदाज आहोत,' अशी प्रतिष्ठेची भावना समाजात असते; पण ती प्रतिष्ठा जन्माने मला मिळाली नाही. मी अनौरस म्हणून जन्मलो आणि अक्करमाशी म्हणून जन्मलो व जगलो".."अस्पृश्यांपेक्षाही अधिक अस्पृश्य आयुष्य जगलो!"आपल्या बालपणातील दाहक वास्तव सांगताना डॉ. लिंबाळे यांनी समाजातील दुहेरी उपेक्षेवर बोट ठेवले. "माझे संपूर्ण बालपण ज्या दलित वस्तीत गेले, तिथेही माझी निंदा आणि हेटाळणी झाली, कुत्सितपणे टोमणे मारले गेले. सवर्ण माणूस अस्पृश्यांची निंदा करायचा आणि अस्पृश्य समाज माझी निंदा करायचा. अस्पृश्यांपेक्षाही अधिक अस्पृश्य असे आयुष्य मी जगलेलो आहे," अशी व्यथा त्यांनी मुलाखतीत मांडली..तुम्हीही हा 'लाफिंग बॉय' मीम वापरलाय? चौथीत शाळा सुटलेल्या अरुण कुमारची कहाणी डोळ्यात पाणी आणेल!.निवडीवरील टीकेला उत्तर; 'तीच प्रवृत्ती आजही जिवंत' साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर आंबेडकरी आणि पुरोगामी वर्तुळातील काही जणांकडून होणाऱ्या टीकेवरही त्यांनी थेट भाष्य केले. "मी बाबासाहेबांच्या विचारांनी वाढलेला आहे, तरीही तारुण्यापर्यंत माझा छळ झाला. आज आंबेडकरी समाजातली जी माणसे माझ्यावर टीका करत आहेत, ते पाहून मला माझे बालपण आठवले. बालपणी जी मंडळी टोमणे मारायची आणि निंदा करायची, तीच प्रवृत्ती आजही जिवंत आहे," असे ते म्हणाले..कोणाला उच्च पद किंवा मानसन्मान मिळाला की सातत्याने हेटाळणी केली म्हणजे आपण विचारवंत आहोत असे होत नाही; जे चांगले आहे त्याला चांगले म्हटले पाहिजे आणि चांगुलपणाने ते स्वीकारलेही पाहिजे, नाहीतर अंतर्वाद होऊन समाज म्हणून कोणीही पुढे जाऊ शकणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला..'केओस पार्टी' असते तरी काय? सोशल मीडियावरील या भन्नाट ट्रेंडमागचे गुपित जाणून घ्या!.'पुन्हा अक्करमाशी'च्या प्रस्तावनेतील 'बदनाम व्यवस्थेचा पंचनामा'डॉ. लिंबाळे यांनी आज जी भूमिका मांडली, तिची तात्त्विक मांडणी त्यांनी १९९९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'पुन्हा अक्करमाशी' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत सविस्तर केली आहे:दोन आवृत्त्यांमधील फरक: जुलै १९८४ मध्ये वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी त्यांनी 'अक्करमाशी' हे आत्मकथन बोलीभाषेत लिहिले. त्याचे हिंदी, कन्नड, पंजाबी, उडिया, कोकणी, इंग्रजी आणि गुजराती आदी भाषांत अनुवाद झाले. मात्र पहिल्या पुस्तकाचे संपादन नीट न झाल्याने, पात्रांची मांडणी क्लिष्ट वाटल्याने १५ वर्षांनंतर १९९९ मध्ये त्यांनी प्रमाण भाषेत 'पुन्हा अक्करमाशी' ची नवनिर्मिती केली.दुःखाचे उत्खनन आणि शिलालेख: हे आत्मचरित्र म्हणजे हजारो वर्षांपासून गावकुसाबाहेर गाडलेल्या अन्याय, अत्याचार, दारिद्र्य आणि अस्पृश्यतेच्या दुःखाचे उत्खनन असून, "हे प्राचीन सत्य म्हणजे माझ्या अस्मितेचा शिलालेख आहे, आंबेडकरी लिपीतल्या अक्षरांनी कोरलेला," असे ते प्रस्तावनेत नमूद करतात.बदनामी नव्हे, व्यवस्थेचा पंचनामा: "समाजाला वाटलं मी समाजाची बदनामी करतोय, कुटुंबाला वाटलं मी कुटुंबाची बदनामी करतोय; पण मी कुणाचीही बदनामी केली नाही, मी केवळ बदनाम व्यवस्थेचा पंचनामा केला आहे," असे त्यांनी ठामपणे लिहिले आहे.वय वर्षांनी नाही, वेदनेने मोजा: पंचविशीत आत्मचरित्र लिहिल्याबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणतात, "वय वर्षाने मोजायचे नसते, ते अनुभवांनी मोजायचे असते. ज्याची वेदना मोठी, त्याचे आयुष्य मोठे हे समीकरण मला उचित वाटते."'बांधिलकी बंगल्याशी नसते, विचारांशी असते': 'दलित लेखक बंगल्यात राहतात आणि त्यांची बांधिलकी संपली आहे' या टीकेचा समाचार घेताना ते प्रस्तावनेत स्पष्ट करतात की, "बांधिलकी ही बंगला किंवा झोपडीशी निगडित नसते; ती विचारांशी जखडलेली असते. लेखक आणि लोक यांच्या नात्याचे स्वरूप म्हणजे बांधिलकी होय." तसेच 'गुलामाला गुलामीची जाणीव करून देणे' हाच दलित लेखनाचा स्पष्ट हेतू असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे..२७ ते ३० जानेवारी २०२७ दरम्यान पुण्यात भव्य संमेलनसाहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांनी मंगळवारी (२४ नोव्हेंबर) डॉ. लिंबाळे यांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा केली. पुण्यात होणारे हे शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन २७ ते ३० जानेवारी २०२७ या कालावधीत पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.