Mumbai News: श्वानांचा ९३ नागरिकांना चावा, विधानसभेत मुद्दा गाजला; भटक्या कुत्र्यांसाठी महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी, राज्यातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना निर्माण होणारा धोका हा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आमदार अर्जुन खोटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली. .ते म्हणाले की, त्यांच्या जालना परिसरात गेल्या १५ दिवसांत भटक्या कुत्र्यांनी ९३ जणांना चावा घेतला आहे. यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या उपद्रवाला आळा घालण्यासाठी सरकारने गंभीर पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोकाट कुत्र्यांची समस्या सोडवण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.".Maharashtra Rain: पालघरमध्ये मुसळधार! 24 तासांत 134 मिमी पाऊस, जनजीवन विस्कळीत; वाहतूक ठप्प.सरकारने सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, पालिका संस्थांनी भटक्या कुत्र्यांना केवळ निश्चित केलेल्या ठिकाणीच खायला द्यावे. इतर ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल..सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्रात भटक्या कुत्र्यांची संख्या अंदाजे १४,८०,००० आहे. यापैकी सुमारे ९९,००० एकट्या मुंबईत आहेत. आतापर्यंत २,००,००० हून अधिक कुत्र्यांना लस देण्यात आली असून, अंदाजे १,८०,००० कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली आहे. कुत्र्याच्या चाव्यामुळे आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या कुटुंबांना मुख्यमंत्री मदत निधीतून मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री म्हणाले. .Navi Mumbai: बटाटावड्यात आढळली अळी, नवी मुंबई महापालिकेच्या भोजनालयातील प्रकार.चर्चेत सहभागी झालेले आमदार मुर्जी पटेल, स्नेहा दुबे, अमीन पटेल, नमिता मुंद्रा, सना मलिक आणि मनीषा चौधरी यांनीही मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना गंभीर असल्याचे म्हटले. मंत्री सामंत म्हणाले की, सुक्कोच्या निर्देशांनुसार, पुढील सहा महिन्यांत मुंबईत श्वान निवारा केंद्रे बांधण्यात येतील. श्वानांच्या नसबंदीसाठी पशु जन्म नियंत्रण केंद्रेही स्थापन केली जातील. राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुक्कोच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.