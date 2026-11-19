निखिल मेस्त्रीमागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिंदे शिवसेनेने आमदारकीचे तिकीट नाकारलेले उमेदवार आणि माजी आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी शिवसेनेला राम राम करत भाजपचे कमळ हाती धरल्याने पालघरमध्ये शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जात आहे. तर जव्हारमधील शरद पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे खंदे समर्थक माजी जिल्हा परिषद सदस्य, अर्बन बँकचे संचालक हबीब शेख यांच्यासह अनेक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्य यांनी भाजपात प्रवेश केल्याने पालघर जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळत मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि इतर नेत्यांनी श्रीनिवास वनगा, हबीब शेख यांच्यासह सरपंच सदस्यांचा भाजप प्रवेश केला. .याआधीच शिवसेनेचे काही पदाधिकारी रुग्णालय राडा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत आणि त्यानंतर आता श्रीनिवास वनगा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने जिल्ह्यात शिवसेनेचे बळ कमी होत आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.तर दुसरीकडे जव्हार भागात शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद कमी झाली आहे. येथील माजी आमदार सुनील भुसारा यांच्या नेतृत्वाला धक्का बसला आहे. भुसारा यांच्या जाचामुळे हबीब शेख यांनी राष्ट्रवादीला रामराम केल्याची चर्चा आहे..Dawood Ibrahim: दाऊदच्या मुंबईतील घरावर बुलडोझर, स्थानिकांच्या विरोधानंतर पालिकेची कारवाई ऐनवेळी स्थगित.भाजपचे दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर श्रीनिवास वनगा यांना पोटनिवडणुकीत उमेदवारी दिली नसल्याने श्रीनिवास नाराज होते. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. 2019 च्या आमदारकीच्या निवणुकीत त्यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली. त्यानंतर ते आमदार म्हणून निवडून आले. दरम्यान शिवसेना फुटीनंतर श्रीनिवास वनगा हे शिंदे शिवसेनेकडे राहिले..2024 च्या आमदारकीच्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे सेनेकडे गेलेल्या 40 आमदारापैकी श्रीनिवास यांना उमेदवारी नाकारली होती. म्हणून त्यावेळी मोठे नाराजी नाट्य झाले होते. त्यावेळी काही दिवस वनगा गायब झाले होते. अचानक ते आल्यानंतर त्यांनी शिंदे सेनेवर जोरदार टीका करत अन्याय झाल्याचे उघडपणे बोलले होते. तर त्यांच्या कुटुंबियांनीही शिंदेसेनेवर आरोप केले होते. त्यानंतर श्रीनिवास राजकारणापासुन काही महिने अलिप्त होते. अखेर श्रीनिवास आज भाजपच्या खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या व्यासपीठावर दिसले. भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि इतर दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत श्रीनिवास वनगा यांनी भाजपात अधिकृत प्रवेश घेतला..Mumbai Ahmedabad Highway: एकापाठोपाठ चार अवजड वाहने भिडली; आंबोलीत अपघातामुळे वाहनांच्या रांगा.कुटुंबियांची आणि कार्यकर्त्यांची ईच्छा असल्याने मी घरवापसी केली आहे. राजकीय घडामोडी यामुळे मी भरकटलो होतो. माझा पिंड भाजप आहे, त्यामुळे भाजपमध्ये आलो. घरवापसीमुळे माझे दिवंगत वडील भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांनाही यनिमित्ताने आनंद होईल असे वनगा यांनी व्यासपीठावरून सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.