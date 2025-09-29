महाराष्ट्र बातम्या

Video: एकनाथ शिंदेंची कॉपी करणं आलं अंगलट; शिवसेनेच्या महिला प्रवक्त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली फजिती

Shivsena: पूर परिस्थिती असताना अशावेळी राजकारण करु नका, असा इशाराच जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांना दिला. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाला आहे.
संतोष कानडे
Jyoti Waghmare: मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग पाण्याखाली गेला आहे. शेती खरवडून गेलीय, घरामध्ये पाणी साचलंय.. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा संसार अक्षरशः वाहून गेलाय. त्यामुळे सर्वोतोपरी मदत पोहोचविण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. त्यातच पूरग्रस्तांसाठी करमाळा परिसरात मदत घेऊन आलेल्या ज्योती वाघमारे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलीच फजिती काढली.

