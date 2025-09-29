Video: एकनाथ शिंदेंची कॉपी करणं आलं अंगलट; शिवसेनेच्या महिला प्रवक्त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली फजिती

Jyoti Waghmare: मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग पाण्याखाली गेला आहे. शेती खरवडून गेलीय, घरामध्ये पाणी साचलंय.. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा संसार अक्षरशः वाहून गेलाय. त्यामुळे सर्वोतोपरी मदत पोहोचविण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. त्यातच पूरग्रस्तांसाठी करमाळा परिसरात मदत घेऊन आलेल्या ज्योती वाघमारे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलीच फजिती काढली..ज्योती वाघमारे ह्या शिवसेना (शिंदे गट) प्रवक्त्या आहेत. शिवसेनेच्या वतीने बीड, धाराशिव, सोलापूर या पूरग्रस्त भागामध्ये जीवनावश्यक साहित्यांचं वाटप सुरु आहे. परंतु ही मदत किती तोकडी आहे, तुमचं राजकारण इथे करु नका.. अशा इशाराच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्योती वाघमारे यांना दिला..World Heart Day 2025: हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी पूरक आहार कोणता? कार्डिओलॉजिस्ट काय सांगतात?.जिल्हाधिकारी आणि ज्योती वाघमारे यांच्यातील संवादवाघमारे- जेवणाचे किट सर्वांना पाठवा, तीन हजार लोकं आहेत आणि पाचशे-सहाशे लोकांना लोकांना दिलं तर कसं होणार जिल्हाधिकारी- जेवणाचे किट सर्वांना देणं शक्य नाहीये, म्हणूनच आम्ही तांदूळ आणि गहू देतोय. वाघमारे- आम्हीही मदत घेऊनच आलेलो आहोत. जिल्हाधिकारी- तुमच्या शिवसेना पक्षातर्फे मदत करा, प्रशासनाकडून तेवढं होत नाही. वाघमारे- हो पण तुम्ही सर्वांना जेवणाची सोय करा जिल्हाधिकारी- तुम्ही किती किट आणल्या? वाघमारे- आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात वाटतोय. जिल्हाधिकारी- महाराष्ट्राचे लीडर तुम्ही नाहीत ना. सध्या तुम्ही तिथे किती किट आणल्या आहेत? वाघमारे- आम्ही सध्या दोनशे किट वाटप करतोय.. प्रशासनाने मदत करायला पाहिजे. जिल्हाधिकारी- आम्ही प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो धान्य देत आहोत, जेवण देत आहोत, दोन-तीन दिवसांमध्ये लोकांच्या खात्यामध्ये पाच हजार रुपये येतील... तीन हजार लोक आहेत आणि तुम्ही २०० लोकांसाठी किट घेऊन आलात तर कशी मदत होईल? वाघमारे- वैयक्तिक मदत सगळ्यांना होणार आहे का साहेब? जिल्हाधिकारी- मी कलेक्टर बोलतोय, तर मला बोलू द्या.. प्रशासनाने काय केलं? हे बोलण्याची आणि राजकारण करण्याची ही वेळ नाही. वाघमारे- आम्ही तर मदत करुच पण तुम्हीही मदत करा. जिल्हाधिकारी- तुमची मदत तुम्ही वाढवा..असा संवाद दोघांमध्ये झाला. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव भाजपा प्रवक्ता... Asia Cup मध्ये लाज निघाल्यावर टीम इंडियाच्या कॅप्टनवर पाकिस्तानकडून नको ते आरोप; कोण म्हणतंय असं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.