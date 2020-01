केवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी सेनेने भगव्याशी तडजोड केली : गडकरी

नवी दिल्ली : केवळ महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद मिळावं म्हणून शिवसेनेने भगव्याशी तडजोड केली असल्याची टीका भाजपनेते आणि केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. शिवसेनेने त्यांच्या विचारधारेशी तडजोड केली. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सत्तेसाठी एकत्र आले. शिवसेनेने याआधी फक्त भगवा फडकवण्याची भाषा केली होती. मात्र आता शिवसेना काँग्रेससोबतच्या रंगात मिसळली असल्याचेही ते बोलले. नागपूर येथिल एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

भाजप सेना युतीला महाराष्ट्राच्या जनतेने जनमत दिलेले असताना शिवसेनेला सुरुवातीची मुख्यमंत्रिपदाची अडीच वर्षे द्यायची अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने पहिल्या दिवसापासून लावून धरली होती. यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये काडीमोड झाला. त्यानंतर सुमारे महिनाभर झालेल्या घडामोडी महाराष्ट्रानेही पाहिल्या आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली. उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. नेमक्या या सगळ्या मुद्द्यावर आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी टीका केली आहे.

Union Minister Nitin Gadkari in Nagpur: Shiv Sena compromised with its ideology for chief minister post, Congress, NCP & Shiv Sena have come together solely for power. Shiv Sena only pretends to be bhagwa but in reality it is now coloured in Congress' colours. #Maharashtra pic.twitter.com/kdoK59sCHz

— ANI (@ANI) January 3, 2020