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"आम्हाला पक्षाचे संख्याबळ वाढवून एकनाथ शिंदेंना पुन्हा सिंहासनावर बसवायचे आहे"; शिवसेनेच्या नेत्यांचे मोठे विधान!

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने शिवसेनेने आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. २०२९ मध्ये एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर बसवण्याचा निर्धार पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
Shiv Sena's resolution to make Eknath Shinde CM again in 2029 elections

Shiv Sena's resolution to make Eknath Shinde CM again in 2029 elections

Sakal

विनयन वाघमारे
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महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सत्ता समीकरणांच्या चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेच्या वतीने एका मोठ्या राजकीय लक्ष्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आगामी २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची ताकद अधिक वाढवून एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान करण्याचा ठाम संकल्प पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. सत्तावाटप आणि महायुतीच्या अंतर्गत घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या विधानाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

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