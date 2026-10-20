"आम्हाला पक्षाचे संख्याबळ वाढवून एकनाथ शिंदेंना पुन्हा सिंहासनावर बसवायचे आहे"; शिवसेनेच्या नेत्यांचे मोठे विधान!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सत्ता समीकरणांच्या चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेच्या वतीने एका मोठ्या राजकीय लक्ष्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आगामी २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची ताकद अधिक वाढवून एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान करण्याचा ठाम संकल्प पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. सत्तावाटप आणि महायुतीच्या अंतर्गत घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या विधानाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..शिवसेनेच्या नेत्यांकडून आगामी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकलेराजकीय पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी निवडणुकीमध्ये पक्षाचे संख्याबळ वाढवणे हाच शिवसेनेचा मुख्य अजेंडा असणार आहे.सध्या महायुतीचे सरकार कार्यरत असले तरी, प्रत्येक शिवसैनिकाची आणि नेत्याची इच्छा आहे की एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे नेतृत्व करावे.पक्षाच्या वतीने आतापासूनच तशी रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली असून, तळागाळात पक्ष संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे..Space War : मोबाईलचे जाळे आणि जीपीएस होणार गुल? अवकाशातील वाढत्या संघर्षामुळे जगासमोर मोठे संकट!.आगामी राजकीय समिकरणे आणि पक्षाची तयारीस्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने उतरण्यासाठी नेत्यांनी ही भूमिका जाहीर केली आहे.याआधी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कामांचा दाखला देत, आगामी काळात पक्षाचा प्रभाव आणखी वाढवण्याचा निर्धार नेत्यांनी बोलून दाखवला आहे.या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्षांच्या भुवया उंचावल्या असून, महायुतीमधील आगामी वाटचालीसंदर्भात राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..कोणालाही चावायचा हा अभिनेता! लहानपणीच्या या एका विचित्र सवयीमुळे पडले नाव 'टायगर'!.या नव्या राजकीय घडामोडींमुळे आगामी काळातील निवडणुकांची रंगत आतापासूनच वाढायला लागली असून, शिवसेना आपल्या स्वतंत्र रणनीतीवर काम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.