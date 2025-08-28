महाराष्ट्र बातम्या

Amol Khatal Attack : शिवसेना आमदार अमोल खताळ यांच्यावर हल्ला; संगमनेरमध्ये तणाव!

Shiv Sena MLA Amol Khatal attacked in Sangamner : हल्ला करणाऱ्या तरूणास पोलिसांनी ताब्यात घेतलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
Attack on Shiv Sena MLA Amol Khatal in Sangamner: शिवसेनेचे संगमनेर येथील आमदार अमोल खताळ यांच्यावर आज(गुरूवार) हल्ला झाला आहे. एका तरूणाने त्यांच्याशी हात मिळवण्याचा बहाणा करून त्यांच्यावर हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी त्या तरूणास ताब्यात घेतलं आहे आणि याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

संगमनेर फेस्टिव्हलच्या उद्घटानावेळी एका तरूणाने हात मिळवण्याच्या बहाण्याने आमदार खताळांवर हा हल्ला केला. या घटनेमुळे संगमनेरमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खताळ समर्थक मोठ्यासंख्येन पोलिस स्टेशनबाहेर जमले आहेत. तर आमदार खताळ यांनी समर्थकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार तरूणाने हात मिळवण्याचा बहाणा करून आमदार खताळ यांना मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी सुरक्षा रक्षकांनी वेळीच त्या हल्लेखोर तरूणास अडवले आणि नंतर मग त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तर हल्ला का झाला, यामागचा उद्देश काय हे आता तपासत पुढे येईल. याशिवाय खताळ आणि थोरात यांच्यातील राजकीय संघर्ष यामुळे हल्ला आहे का? अशाही चर्चा आहेत.

पालकमंत्री विखे पाटील यांनी या हल्ल्याचा निषेध नोंदवला आहे. संगमनेरमध्ये जर अशाप्रकारे महायुतीच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असतील तर महायुतीचे कार्यकर्ते देखील त्याच भाषेत उत्तर देतील अशी आक्रमक प्रतिक्रिया विखे पाटील यांनी दिली आहे.

