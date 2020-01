इंदिरा गांधींविषयीच्या वक्तव्यावर संजय राऊतांचा 'यू टर्न'; पाहा काय म्हणाले!

मुंबई : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यू टर्न घेतलाय. माझा वक्तव्याचा विपर्यास केला असं ट्विट त्यांनी केलयं. तसचं या वक्तव्यामुळं कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील, तर मी माझे विधान माग घेतो, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी मीडियाशी बोलताना दिली.

I have never shied away from praising Indira Gandhi as an iron lady who took decisions with iron fist. Surprisingly those who do not history of Indiraji are shouting on top of the voice. @AUThackeray@RahulGandhi @SATAVRAJEEV @

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 16, 2020