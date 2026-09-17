Shivsena Case : शिंदे गटाला पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह देताना कोणते निकष? सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल, सुनावणीत नेमकं काय घडलं?

Shivsena Symbol Case: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात दिलेल्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. .उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देताना कोणते निकष वापरले, यावर प्रश्न उपस्थित केले. .Shiv Sena Case Supreme Court : शिंदेंच्या वकिलांच्या युक्तिवादात पहिल्याच वाक्यात बाळासाहेबांचं नाव, शिवसेनेच्या सुनावणीत जबरदस्त क्लायमॅक्स?.कालच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बागची यांनी, उपलब्ध निकषांमध्ये अडचणी असतील तर दोन्ही गटांना तटस्थ चिन्हे देऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याची संधी का देण्यात आली नाही, असा सवाल केला होता. “दोघांनीही बाळासाहेबांच्या नव्हे, तर स्वतःच्या बळावर लढावे,” अशी टिप्पणीही त्यांनी केली होती. .आज कौल यांनी या मुद्द्यावर उत्तर देताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने अंतरिम चिन्ह कायमस्वरूपी करण्याचा पर्याय स्वीकारलेला नव्हता. मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाने या पर्यायाचा विचार केला होता का, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेणार नाही; मात्र त्या अधिकाराचा वापर योग्य पद्धतीने झाला का आणि उपलब्ध पर्यायांचा विचार करण्यात आला का, याची न्यायालयीन पुनरावलोकनात तपासणी होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. .कौल यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने असलेल्या आमदार आणि खासदारांच्या निवडणूक मतांची आकडेवारी मांडली. ५५ आमदारांपैकी शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांना मिळालेली मते एकूण मतांच्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच लोकसभेतील १८ खासदारांपैकी १३ खासदार शिंदे गटासोबत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सुरत, गुवाहाटी अन् भाजपसोबत सत्तास्थापना... शिंदे गटाच्या बंडामागे काय होतं? कपिल सिब्बलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडला घटनाक्रम.अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर परिणाम होऊ नये, असा युक्तिवादही कौल यांनी केला. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी निवडणूक आयोगाचा पक्ष-चिन्हाबाबतचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय हे वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी घेतले जात असल्याचे सांगितले. .कौल यांनी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून निवडणूक प्रक्रियेबाबतची आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्याला दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाची अनिश्चित काळ वाट पाहण्यास भाग पाडता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील पर्याय आणि निकषांवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने पुढील युक्तिवादाकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.