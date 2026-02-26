VRSची विमानसेवा न वापरण्याचा शिवसेना शिंदे गटाचा निर्णय, शिंदेंच्या मंत्र्यांनीच दिली माहिती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर ते ज्या कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत होते त्यांच्या विमानांबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे आतापर्यंत झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी अनेक गंभीर आरोप व्हीआरएस कंपनीवर केलेत. तर दुसरीकडे व्हीआरएस कंपनीच्या ४ लिअरजेट विमानांवर डीजीसीएकडून बंदीही घालण्यात आलीय. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि आमदारांनीही आता व्हीआरएस कंपनीच्या विमानांमधून प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतलाय. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवेसना शिंदे गटाचे आमदार, खासदार यांनीही व्हीआरएसची विमाने न वापरण्याचा निर्णय घेतलाय. आमदार आणि खासदारांनी घेतलेल्या या निर्णयाला एकनाथ शिंदे यांनीही पाठिंबा दिलाय. व्हीआरएसच्या लिअरजेट विमानाने प्रवास करतानाच अजित पवार यांचं अपघाती निधन झालं. त्यानंतर रोहित पवार यांनी आरोप करत या दुर्घटनेवर शंका व्यक्त केलीय. तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत..Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत यांची कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता, सोमय्या दाम्पत्याला दणका .मंत्री संजय शिरसाट यांनी व्हीआरएस कंपनीची विमाने न वापरण्याच्या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले की, अजितदादांचा अपघातानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. व्हीएसआर कंपनीची सेवा न वापरण्याची विनंती आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. एकनाथ शिंदे यांनीही आमची विनंती मान्य केलीय..व्हीआरएस कंपनीच्या विमानाने अजित पवार बारामतीला जात असताना विमानतळाजवळ दुर्घटना झाली. यात अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. अजित पवार यांच्या निधनानंतर डीजीसीएकडून व्हीआरएसवर कारवाई करत ४ विमानांवर उड्डाणाला बंदी घातलीय. विमान दुर्घटनेनंतर झालेल्या ऑडिटमध्येही गंभीर त्रुटी आढळल्याचं म्हटलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.