Shiv Sena: ‘शिवसेना’ कुणाची? सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीआधी शिंदेंचा मोठा दावा; नेत्यांना दिल्या खास सूचना, राजकारणात खळबळ!

Shiv Sena Symbol Dispute: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दुपारी २ वाजता होणाऱ्या या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सुनावणीपूर्वी शिंदे गटातील हालचालींना वेग आला असून, निकाल आपल्या बाजूने लागेल, असा विश्वास या गटाकडून व्यक्त केला जात आहे..ठाकरे गटाकडून पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना मांडलीसुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची पक्षघटना, संघटनात्मक रचना तसेच पक्षातील बहुमताचा मुद्दा मांडला. उद्धव ठाकरे हेच पक्षाच्या मुख्यपदावर होते, असा दावा सिब्बल यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेशी संबंधित मुद्दे सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे ठरणार आहेत..सुनावणीआधी शिंदे गटात हालचाली वाढल्यासुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्या गटात बैठका आणि संघटनात्मक पातळीवरील हालचाली वाढल्या आहेत. पक्षाचा निकाल आपल्या बाजूने लागेल, असा विश्वास शिंदे गटाकडून व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना मतदारसंघातील कामावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा.बातम्यांकडे लक्ष न देता मतदारसंघात काम करण्याचे निर्देशएकनाथ शिंदे यांनी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना माध्यमांमधील बातम्यांकडे लक्ष न देता आपल्या मतदारसंघात जोमाने काम करण्याचे निर्देश दिले. पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका वाढवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.शिंदे म्हणाले, “राजकीय परीक्षेत शिवसेना पास होईल. संख्याबळ आपल्याकडे जास्त आहे. त्यामुळे आपली बाजू जेव्हा मांडू, तेव्हा विरोधकांची तोंड बंद होतील. आता बातम्यांवर लक्ष देऊ नका. विभागात जोमाने काम करा.”.मंत्र्यांची बैठक; सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आढावादरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी सर्व मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आढावा घेणार आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीसोबतच पक्ष संघटना आणि प्रशासकीय कामकाजावरही शिंदे यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे.सुनावणीपूर्वी शिंदे यांनी पक्षाच्या नेत्यांना ‘श्रद्धा आणि सबुरी’ ठेवण्याचा संदेश देत संघटना मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..Shiv Sena पक्ष अन् धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंकडे गेलं तर शिंदेंपुढे काय पर्याय? भाजपमध्ये विलीन होणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.