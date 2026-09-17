Shiv Sena Symbol Dispute : दोन्ही गटांना नवे नाव, चिन्हे का दिली नाहीत? शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

नवी दिल्ली : ‘‘फूट पडल्यानंतर दोन्ही गट स्वतःचीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करीत होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षांचे नवे नाव आणि नव्या चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास का सांगितले नाही? ’’, अशी टिपण्णी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जॉयमल्ल्या बागची यांनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली. .पक्षाची ध्येयधोरणे, पक्षाची घटना आणि विधिमंडळ तसेच संघटनात्मक पातळीवरील बहुमत या तीन कसोट्यांवरुन खरा पक्ष कोणाचा, हे ठरविण्यात निवडणूक आयोगाला मर्यादा येत होत्या, तर अशा परिस्थितीत त्यावर आणखी पर्याय होता; तो म्हणजे कोणत्याही गटाला पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा फायदा मिळू न देता दोन्ही गटांनी वेगळे चिन्ह निवडून आपापल्या ताकदीवर निवडणूक लढणे..Pune Beed Train: पुणे-बीड प्रवास आता सात तासांत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते आज रेल्वेसेवेचा प्रारंभ; असे आहे वेळापत्रक .दोन्ही गटांना पक्षाची वेगवेगळी नावे आणि चिन्हे दिली असती तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर नव्हे तर स्वतःच्या ताकदीवर जनतेत जाऊन दोन्ही गटांना आपली क्षमता सिद्ध करता आली असती, असे निरीक्षण न्या.जॉयमल्ल्या बागची यांनी नोंदविले. निवडणूक चिन्ह दोन गटांपैकी कोणाला द्यायचे याचा निर्णय घेताना विधिमंडळ पक्षाकडे पाहून चालत नाही. निवडणूक चिन्ह पक्षाचे असते, असे न्या. बागची म्हणाले. कौल यांनी त्यावर सहमती व्यक्त केली..Asian Games Nagoya : भारतीय खेळाडूंच्या आगमनात अडथळे ; आशियाई क्रीडा स्पर्धा ; खेळाडूंना क्रुझवरील रूम्स मिळण्यासाठी कसरत.शिंदे गटाचे दावे आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय परस्परांवर अवलंबून नव्हते. दोघांचीही प्रक्रिया स्वतंत्र होती. निवडणूक आयोग विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करू शकत नाही, विधिमंडळ आणि संघटनात्मक पातळीवर शिंदे गटाला बहुमत होते, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.