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Shiv Sena Symbol Dispute : दोन्ही गटांना नवे नाव, चिन्हे का दिली नाहीत? शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

Justice Joymalya Bagchi Raises Neutral Symbol Option : शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे व चिन्हे देऊन निवडणूक लढण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाने का वापरला नाही, असा सवाल केला.
Shiv Sena Symbol Dispute

Shiv Sena Symbol Dispute

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘‘फूट पडल्यानंतर दोन्ही गट स्वतःचीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करीत होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षांचे नवे नाव आणि नव्या चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास का सांगितले नाही? ’’, अशी टिपण्णी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जॉयमल्ल्या बागची यांनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली.

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