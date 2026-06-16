महाराष्ट्र बातम्या

Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंचे 'हे' सहा खासदार दिल्लीत दाखल?, शिंदे दिल्लीकडे रवाना, उद्या लोकसभा अध्यक्षांची होणार भेट?

Operation Tiger Final Phase: उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील ६ खासदार पक्षातून बंड करण्याच्या तयारीत आहेत. बुधवारी (१७ जून) ते सकाळी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.
uddhav thackeray eknath shinde

uddhav thackeray eknath shinde

esakal

संतोष कानडे
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Uddhav Thackeray Party: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ९ पैकी ६ खासदार बंड करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. हे ६ खासदार मंगळवारी रात्री दिल्लीत दाखल झाले. तर खुद्द एकनाथ शिंदे हेदेखील दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. या बंडाला ऑपरेशन टायगर असं म्हटलं जातंय.

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