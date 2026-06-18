Operation tiger : ठाकरेंच्या खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेशाचा १९ जूनचा मुहूर्त ‘तांत्रिक’, ‘भावनिक’ बाबींमुळे टळणार? एकनाथ शिंदेंची सावध खेळी

शिवसेना (यूबीटी) पक्षाच्या सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी पत्र दिल्याचे समजते. मात्र या सहा खासदारांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षातील प्रवेश ‘तांत्रिक’ आणि ‘भावनिक’ या दोन्ही बाबींमुळे रखडला आहे. या प्रकरणात कोणत्याही कायदेशीर कचाट्यात अडकू नये, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी सावध पावले टाकण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच खा. ओम राजेनिंबाळकर यांनी हा पक्षप्रवेश १९ जून नंतरच केला जावा असा आग्रह धरल्याने त्यांच्या विनंतीला मान देत शिंदे यांनी तूर्तास हे ‘ऑपरेशन’ दोन दिवस पुढे ढकलल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे..शिवाय खासदारफुटीवरून समाजमाध्यमांपासून स्थानिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्याने शिवसेनेचा १९ जूनचा वर्धापनदिनाचा मुहूर्त टळण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे मध्यरात्रीपासून दिल्लीमध्ये ठाण मांडून होते. संजय दीना पाटील, संजय जाधव, संजय देशमुख , भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश आष्टीकर आणि ओम राजेनिंबाळकर या खासदारांच्या स्वाक्षरीच्या पत्रावरून या गटाला स्वतंत्र मान्यता लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांनी दिल्याचे समजत असले तरी त्याबाबत अधिकृत माहिती नाही. .Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल.मात्र, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून बजावण्यात आलेल्या व्हिपमुळे तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेतली जात आहे. शिवसेनेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाकरे पक्षाकडून कोणकोणत्या कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या जातात, याकडे पक्षाच्या नेतृत्वाचे लक्ष आहे. शिवाय ओम राजेनिंबाळकर यांच्या वडिलांच्या खूनाबाबतच्या प्रकरणाचा निकाल १९ जूनला लागणार आहे. २० वर्षानंतर या प्रकरणावरचा अंतिम निकाल येणार असल्याने त्यांच्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे. या दिवशी कोणताही पक्षप्रवेश वगैरे करण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हा दिवस टाळण्याची विनंती केल्याचे समजते. त्यांच्या विनंतीला मान देत शिंदे यांनी २० किंवा २१ जून रोजी या खासदारांचा पक्षप्रवेश करण्याचे ठरवल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.