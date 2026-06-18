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Operation tiger : ठाकरेंच्या खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेशाचा १९ जूनचा मुहूर्त ‘तांत्रिक’, ‘भावनिक’ बाबींमुळे टळणार? एकनाथ शिंदेंची सावध खेळी

Maharashtra Politics : खासदारफुटीवर तीव्र प्रतिक्रिया येत असल्याने शिवसेनेचा वर्धापनदिनही टाळला जाण्याची शक्यता आहे. आता या खासदारांचा पक्षप्रवेश २० किंवा २१ जूनला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Eknath Shinde

Eknath Shinde

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिवसेना (यूबीटी) पक्षाच्या सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी पत्र दिल्याचे समजते. मात्र या सहा खासदारांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षातील प्रवेश ‘तांत्रिक’ आणि ‘भावनिक’ या दोन्ही बाबींमुळे रखडला आहे. या प्रकरणात कोणत्याही कायदेशीर कचाट्यात अडकू नये, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी सावध पावले टाकण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच खा. ओम राजेनिंबाळकर यांनी हा पक्षप्रवेश १९ जून नंतरच केला जावा असा आग्रह धरल्याने त्यांच्या विनंतीला मान देत शिंदे यांनी तूर्तास हे ‘ऑपरेशन’ दोन दिवस पुढे ढकलल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.

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UBT party demands in education