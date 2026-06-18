Operation Tiger: एकनाथ शिंदेंचा प्लॅन बिघडला? दोन खासदारांच्या भूमिकेमुळे 'ऑपरेशन टायगर' अडचणीत, सस्पेन्स कायम!

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्षाला एक नवा मोड़ मिळाला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने (शिवसेना यूबीटी) एकनाथ शिंदे गटाच्या 'ऑपरेशन टायगर' या मोहिमेबाबत मोठा दावा केला आहे. या दाव्यानुसार, बंडखोर खासदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सहा जणांपैकी दोघांनी स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळवण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गटाचे प्रयत्न अडचणीत येऊ शकतात..स्वाक्षरी न करणारे दोन खासदारधाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि मुंबई उत्तर-पूर्वचे खासदार संजय पाटील यांनी पत्रावर सही केली नाही, असे उद्धव ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले की, बुधवारी ते नवी दिल्लीत उपस्थित नव्हते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुंबईतील अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाझे यांना वगळता इतर खासदारांनी वेगळ्या गटात सामील होण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.मुंबईत असलेल्या संजय पाटील यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, त्यांना अटकळी आणि अफवांमुळे कंटाळा आला आहे. “जे व्हायचे आहे ते होईल. यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. मी कोणत्याही बंडखोर यादीत सामील होण्यासाठी कुठेही जाणार नाही. शिंदे गटाने मला आमंत्रण दिलेले नाही, मग मी त्यांच्याकडे का जावे? मी इतर कोणत्याही खासदारांशी संपर्कात नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर ओमराजे निंबाळकर यांनी २० जूननंतर आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचे सांगितले आहे..व्हीप जारी करून एकतेचे प्रदर्शनया पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे गटाने आपल्या खासदारांची एकता तपासण्यासाठी गुरुवारी दिल्लीत महत्त्वाची संसदीय पक्ष बैठक बोलावली आहे. यासाठी औपचारिक व्हीप जारी करण्यात आला असून, तीनपेक्षा अधिक खासदार उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास शिंदे गटाला मोठा धक्का बसणार आहे. कारण स्वतंत्र गट स्थापन करून पक्षात विलीन होण्यासाठी आवश्यक असलेला दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा त्यांच्याकडे राहणार नाही..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.संजय राऊत यांचे गंभीर आरोपदिल्लीत अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि राजाभाऊ वाझे यांच्या उपस्थितीत आयोजित पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर खासदार खरेदीचे आरोप केले. प्रत्येक खासदाराला पक्ष बदलण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. यातील १५ कोटी रुपये आगाऊ दिले जात असल्याचेही राऊत म्हणाले.राऊत यांनी ओमराजे निंबाळकरांवर विशेष दबाव असल्याचे सांगितले. ओमराजे यांच्या वडिलांचा २० वर्षांपूर्वी (जून २००६) झालेल्या हत्याकांडाचा खटला नवी मुंबईतील सीबीआय न्यायालयात सुरू आहे. २० जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. “जर ओमराजे शिंदे गटात सामील झाले तर त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल,” असा आरोप राऊत यांनी केला..पक्ष बदलण्यासाठी प्रत्येकी १५ कोटी रुपये आगाऊमंगळवारी रात्री संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 'X' वर टॅग करत लिहिले, “महाराष्ट्रातील खासदारांना पक्ष बदलण्यासाठी आज रात्री प्रत्येकी १५ कोटी रुपये आगाऊ दिले जात आहेत.” या ट्विटला टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी उपहासात्मक प्रतिक्रिया दिली. “१५ कोटी? ते इतके स्वस्त का? आमच्या लोकांना ४ कोटी आगाऊ आणि पुढील ३६ महिन्यांसाठी दरमहा १ कोटी मिळाले,” असे त्यांनी म्हटले.यावर राऊत यांनी उत्तर देताना म्हटले, “नाही नाही महुआजी, प्रत्येक खासदारासाठी किमान आधारभूत किंमत ५० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. १५ कोटी ही फक्त आगाऊ रक्कम आहे. खरे तर हे लोक ५०,००० रुपयांचेही नाहीत. शिवसेना ब्रँडमुळे त्यांची किंमत वाढली आहे.”शिवसेनेतील ही घुसखोरी आणि मोहिमेची यशस्विता आता दोन खासदारांच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. २० जूननंतर ओमराजे निंबाळकर यांची भूमिका आणि दिल्लीतील बैठकीतील उपस्थिती या दोन्ही घटनांमुळे राजकीय समीकरणे बदलू शकतात..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.