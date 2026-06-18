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Operation Tiger: एकनाथ शिंदेंचा प्लॅन बिघडला? दोन खासदारांच्या भूमिकेमुळे 'ऑपरेशन टायगर' अडचणीत, सस्पेन्स कायम!

Two MPs' Stand May Impact Alleged Operation Tiger and Shiv Sena UBT Split: दोन खासदारांच्या सहीवरून शिवसेनेत नवा सत्तासंघर्ष; ‘खासदार खरेदी’चे आरोप, ५० कोटींच्या ऑफरची चर्चा आणि २० जूननंतर बदलणारी महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे
Operation Tiger Hits Roadblock? Two MPs May Derail Shinde Camp's Plan

Operation Tiger Hits Roadblock? Two MPs May Derail Shinde Camp's Plan

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्षाला एक नवा मोड़ मिळाला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने (शिवसेना यूबीटी) एकनाथ शिंदे गटाच्या 'ऑपरेशन टायगर' या मोहिमेबाबत मोठा दावा केला आहे. या दाव्यानुसार, बंडखोर खासदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सहा जणांपैकी दोघांनी स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळवण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गटाचे प्रयत्न अडचणीत येऊ शकतात.

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