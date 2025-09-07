Shivaji Maharaj : साताऱ्यात आजही जपून ठेवला आहे शिवरायांच्या पुजा घरातील 'बाण'; इंदिरा गांधींनीही घेतलं होतं दर्शन

Indira Gandhi also visited Satara to witness the sacred relic of Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नित्य पूजेत वापरला जाणारा ‘चंद्रशेखर’ नावाचा शिवलिंग आजही त्यांच्या वंशजांनी जपून ठेवला आहे. साडेतिनशे वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेला हा बाण शिवरायांच्या जीवनातील अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांशी जोडला गेला आहे. विशेष म्हणजे, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही या बाणाचे दर्शन घेतले होते. या बाणाची कथा आणि त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आजही इतिहासप्रेमींना थक्क करणारे आहे..‘चंद्रशेखर’ बाणाची वैशिष्ट्ये‘चंद्रशेखर’ असं या या शिवलिंगाचं नाव आहे. त्यावर चंद्रकोर आहे. यातून अल्प प्रमाणात भस्म पाझरत असल्याचे सांगितले जाते. हा बाण शिवाजी महाराजांच्या वापरातील असल्याने तो विशेष प्रसिद्ध आहे. शिवाजी महाराज स्वारी किंवा शिकारीला जाताना हा बाण जवळ बाळगत असत. औरंगजेबाच्या भेटीसाठी आग्र्याला गेले तेव्हाही हा बाण त्यांच्यासोबत होता..Shivaji Maharaj Ancestral Village : कसं आहे शिवरायांचं मराठवाड्यातील मूळ घर? उत्खननात सापडल्या होत्या ऐतिहासिक वस्तू....ऐतिहासिक प्रवासशिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या कैदेतून निसटल्यानंतर, मदारी मेहतर फरासा यांनी हा बाण जिवापाड जपून रायगडावर पोहोचवला, अशी दंतकथा सांगितली जाते. शिवरायांच्या निधनानंतर 1689 मध्ये इतिकाद खानाने रायगडाला वेढा घातला, तेव्हा रायगडावरील मौल्यवान वस्तू बाहेर काढण्यात आल्या. यात ‘चंद्रशेखर’ बाणाचाही समावेश होता..पुढे छत्रपती राजाराम महाराजांनी या बाणाची नित्य पूजा सुरू ठेवली. राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर महाराणी ताराबाई यांनी सिंहगडावर राजाराम महाराजांचे वृंदावन बांधले. या वृंदावनात हा बाण आणि आणखी एक बाण ठेवण्यात आला. अनेक वर्षे हा बाण सिंहगडावर सुरक्षित होता. माधवराव पेशव्यांच्या काळात काही काळ हा बाण शनिवार वाड्यात आणला गेला, परंतु नंतर पुन्हा सिंहगडावर परत ठेवण्यात आला..Shivaji Maharaj : लाल महालापूर्वी शिवरायांचं होतं वास्तव्य....स्वराज्य स्थापनेचा साक्षीदार राहिलेला पुण्यातील वाडा!.साताऱ्यात आहे सुरक्षित1970 च्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत हा बाण सिंहगडावर राजाराम महाराजांच्या समाधीजवळ होता. 1980 मध्ये हा बाण सातारकर छत्रपती राजमाता सुमित्राराजे यांच्याकडे आणला गेला. आजही हा बाण साताऱ्यात सुरक्षित आहे. या बाणाची कीर्ती ऐकून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी साताऱ्यातील छत्रपतींच्या देवघरात जाऊन त्याचे दर्शन घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.