Shivraj Motegaonkar Viral Video : पेपर फोडणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा द्या... शिवराज मोटेगावकरचा जुना व्हिडिओ व्हायरल

महाराष्ट्रात नीट-युजी 2026 परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मोठी कारवाई करत प्रा. शिवराज मोटेगावकर यांना अटक केली आहे. या अटकेमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असून शिक्षण क्षेत्रात मोठा धक्का बसला आहे.शिवराज मोटेगावकर हे रेणुकाई करिअर सेंटर (RCC) या प्रसिद्ध कोचिंग क्लासचे संचालक आहेत. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात कार्यरत असलेल्या संघटित टोळीचे ते सक्रिय सदस्य असल्याचा गंभीर आरोप सीबीआय कडून करण्यात आला आहे..मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर आता त्यांचा मागील वर्षीच्या मुलाखतीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे, ते या मुलाखतीत पेपर फोडणारांना मृत्यूदंड किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्याची मागणी करताना दिसत आहेत. मात्र आता मोटेगावकरांनाच अटक झाल्याने त्यांचा हा व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत आला आहे. .व्हिडिओत नेमकं काय म्हटलं आहे? "ते व्हिडिओत म्हणतात की, असंख्य वेदना होताहेत, की कारण पेपर फुटला जातो, ग्रेस मार्क दिले जातात.बिहारमध्ये पटणामध्ये एफआयआर दाखल आहे पेपर फुटला म्हणून...काही काही मुलांना ६८ मार्क ग्रेस आहेत...हा असा असंख्य वेदना देणारा नीटचा २०२४चा रिझल्ट आहे...शासन वन नेशन वन एक्झाम म्हणतंय...वन नेशन वन पेपर फोडायचा का मग...ही काय एक्झाम आहे... आमच्या महाराष्ट्रात सीईटी एक्झाम होते... मी १८ शिकवलं... एकदाही पेपर फुटला नाही...आमचा महाराष्ट्र प्युअर आहे...बिहार, युपीत पेपर फोडणं कामच आहे... मी ट्यूशन घेतो १८-१८ तास, माझ्या क्लाससाठी वेळ देतो...करियरसाठी वेळ देतो... तसं त्या लोकांच पेपर फोडणं करियरच ते झालं आहे....अन्न वस्त्र निवारा ही गरज आहे भारतातील लोकांनी शिक्षणा ही गरज त्यात अॅड केली पाहिजे... शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात जो कोणी असे काम करेल त्याला मृत्यूदंड किंवा आजन्म कारावास असा शिक्षा दिल्या पाहिजेत.... कोणातही पेपर फुटला तर... कारण काही काही पालक स्वत:ला विकून... स्वत:चं घरदार विकून मुलांना शिकवतात... एवढा खर्च करतात...आणि जर अशा गोष्टींमुळे जर हे होत असेल तर हे खूप घातक आहे...".मोटेगावकर यांना १७ मे २०२६ रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर १७ आणि १८ मे रोजी त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. पुढे त्यांना दिल्ली येथे नेऊन राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. सीबीआय ने न्यायालयाकडे १० दिवसांची कोठडी मागितली होती.मात्र, मोटेगावकर यांच्या वकिलांनी इतक्या कालावधीच्या कोठडीची गरज नसल्याचे सांगितले. यानंतर न्यायालयाने त्यांना ९ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे..मोठ्या रॅकेटची शक्यताया प्रकरणात प्रल्हाद कुलकर्णी नावाच्या दुसऱ्या आरोपीचाही समावेश असून, तो मोटेगावकर यांच्या संपर्कात असल्याचे सीबीआय ने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणातील जाळे आणखी मोठे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..लेकाला डॉक्टर बनवून मेडिकल कॉलेज उभारायचं स्वप्न होतं, पण मोटेगावकरचा डाव गंडला; पेपरफुटी प्रकरणी मोठा खुलासा.मुलासाठी फोडला पेपर? स्व:त डॉक्टर नसलेले प्रा शिवराज मोटेगावकर यांनी आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांचे MBBS ची कोचिंग देऊन डॉक्टर होण्याच त्यांच स्वप्न पुर्ण केलं. मला माझं स्व:त मेडिकल कॉलेज टाकायचं आहे, मी अनेकांना डॉक्टर करतो. मात्र माझ स्व:तच मेडिकल कॉलेज नाही, अशी इच्छाक्लासमधील विद्यार्थ्यांना बोलवून दाखवायचे. आपल्या मुलासाठीच त्यांनी पेपर फोडला असल्याची चर्चा आहे.