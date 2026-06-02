६ जूनला रायगडावर इतिहास जिवंत होणार! शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर, शिवरायांचा उत्सव चुकवू नका

Shivrajyabhishek 2026 Raigad Fort रायगडावर ६ जूनला होणाऱ्या ३५३ व्या शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्यानिमित्त अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या वतीने पूर्वतयारीचा आढावा प्रशासनाने घेतला.
Raigad Fort Ready for 353rd Shivrajyabhishek Celebration

सूरज यादव
Updated on

अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे दुर्गराज रायगड येथे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाच व सहा जूनला शिवराज्याभिषेक सोहळा वैविध्यपूर्ण उपक्रमांनी होत आहे, अशी माहिती समितीतर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. समितीचे मार्गदर्शक युवराज संभाजीराजे छत्रपती, युवराज्ञी संयोगिताराजे छत्रपती व शहाजीराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाळीस समित्या तयार केल्या आहेत.

