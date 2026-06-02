६ जूनला रायगडावर इतिहास जिवंत होणार! शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर, शिवरायांचा उत्सव चुकवू नका

अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे दुर्गराज रायगड येथे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाच व सहा जूनला शिवराज्याभिषेक सोहळा वैविध्यपूर्ण उपक्रमांनी होत आहे, अशी माहिती समितीतर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. समितीचे मार्गदर्शक युवराज संभाजीराजे छत्रपती, युवराज्ञी संयोगिताराजे छत्रपती व शहाजीराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाळीस समित्या तयार केल्या आहेत. .रायगडावर ६ जूनला होणाऱ्या ३५३ व्या शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्यानिमित्त अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या वतीने पूर्वतयारीचा आढावा रविवारी (ता. ३१) घेण्यात आला. यासाठी पाचाड येथे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत प्रशासन आणि महोत्सव समितीच्या समन्वयातून काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला..कोकण रेल्वेचे आस्ते कदम! तेजस एक्स्प्रेस १२ तास लेट; मांडवी, कोकणकन्याही ४ तास उशिरा, चाकरमानी हैराण.तयारी अंतिम टप्प्यातमागील काही वर्षात शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याकरिता रायगडावर शिवप्रेमींची गर्दी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर गडावरील पायरी मार्गासह गड परिसरात अधिका-अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृह, मार्गदर्शन केंद्र, सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हा सोहळा दिमाखात आणि उत्साही वातावरणात साजरा करण्यासाठी तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असल्याचे या बैठकीत सांगितले..शुक्रवार (ता. ५)दुपारी ३ :३० - पाचाड येथील राजमाता जिजाऊसाहेब यांच्या समाधीस अभिवादनदुपारी ४ - संभाजीराजे व शहाजीराजे यांच्याकडून पायी गड चढण्यास सुरुवात४ : १५ - नगारखाना येथे समिती व रायगड जिल्हा प्रशासन यांच्या उपस्थितीत गडपूजन४ : ३० - संयोगीताराजे यांच्या हस्ते 'धार तलवारीची युद्धकला महाराष्ट्राची' या युद्धकलेच्या प्रात्यक्षिकांचे उद्घाटनरात्री ८ - राजसदर येथे 'जागर शिवशाहिरांचा स्वराज्याच्या इतिहासाचा' शाहिरी कार्यक्रम९ - शिरकाई मंदिर येथे गडदेवता शिरकाई देवीचा गोंधळ९ : ३० - जगदीश्वर मंदिर येथे वारकरी संप्रदायाकडून कीर्तन व भजन.शनिवार (ता. ६)सकाळी ७ - नगारखाना येथे शहाजीराजे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण.९ : ३० - शिवछत्रपतींच्या पालखीचे राजसदर येथे आगमन१० : ०० - संभाजीराजे यांच्या हस्ते शिवछत्रपतींच्या उत्सवमूर्तीस अभिषेक, राजसदरवरील सिंहासनारूढ मूर्तीस सुवर्णमुद्रांचा अभिषेक१० : २० - संभाजीराजे यांचे शिवभक्तांना संबोधन१० : ३० - 'सोहळा पालखीचा, स्वराज्याच्या ऐक्याचा शिवराज्याभिषेक' पालखी सोहळ्यास सुरुवात११ ते १२ - शिवछत्रपतींच्या जगदीश्वर मंदिर येथे आगमन.१२ :१५ - जगदीश्वर मंदिर येथे वारकरी संप्रदायाला पंढरीच्या वारीसाठी मानाचा ध्वज प्रदान१२ : २५ - शिवछत्रपतींच्या समाधीस अभिवादन करून सोहळ्याची सांगता .