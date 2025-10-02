Eknath Shinde: ''एवढ्या फास्ट रंग बदलणारा सरडा..'' फडणवीसांच्या लोकप्रियतेवरुन केलेल्या टीकेला एकनाथ शिंदेंचं उत्तर

Shivsena Dasara Melava: भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे दहाव्या क्रमांकावर आहेत, असं सांगत उद्धव ठाकरेंनी ''नशीब विसाव्या स्थानावर नाहीत'' अशी बोचरी टीका केली होती. या टीकेला एकनाथ शिंदेंनी खरमरीत उत्तर दिलं आहे..शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, आज महाराष्ट्र विकासाच्या सर्वच बाबींमध्ये पुढे गेलेला आहे. पुढच्या काही वर्षात महाराष्ट्रात ५० लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. राज्यात ४० लाख कोटींची गुंतवणूक होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर सगळे घोटाळेबाज तुरुंगात गेले. एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप पंतप्रधानांवर कुणी करु शकत नाही. ते बेदाग आहेत, त्यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे..Barshi News : बार्शीच्या श्री भगवंत देवस्थानकडून शेतकऱ्यांसाठी १० लाखांचा मदतनिधी; मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे धनादेश सुपूर्द.एकनाथ शिंदेंच्या दिल्लीवारीवर उद्धव ठाकरे सातत्याने टीका करीत असतात. त्याला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले की, आम्ही दिल्लीला जातो ते महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पैसे आणायला जातो. तुमच्यासारखे १० जनपथवर मुजरे करायला जात नाहीत.संघावर उद्धव ठाकरेंनी टीका केली होती. त्यालाही शिंदेंनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, संकट येतं तेव्हा संघाचे लोक मदतीला धाऊन जातात, या संघटनेला शंभर वर्षे झाली आहे. त्यांनी समर्पित भावनेने देशसेवा केली. त्याच लोकांवर तुम्ही टीका करता? तुम्ही कसले हिंदुत्त्ववादी? मी शिवसेनेच्यावतीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शुभेच्छा देतो. शेवटी शिवसेनासुद्धा कडवट हिंदुत्त्वादी पक्ष आहे..Eknath Shinde : केंद्राने राज्याला काय दिलं? उद्धव ठाकरेंचा सवाल; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यादीच वाचून दाखवली .मुख्यमंत्र्यांच्या लोकप्रियेवरुन ठाकरेंनी केलेल्या टीकेला शिंदेंनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, त्यांचा (फडणवीसांचा) तर वरतून खाली नंबर आहे.. तुमचा तर खालून वरती नंबर होता. तुम्ही घरात बसून खालून नंबर आणणारे मुख्यमंत्री आहात. एवढ्या फास्ट रंग बदलणारा सरडा मी बघितला नाही..दरम्यान, मराठवाड्यामध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये शिवसैनिकांनी मदतीला धाऊन जाण्याचं आवाहन शिंदेंनी केलं. आपण शक्य तेवढी मदत करत आहोत, आणखी सरकारच्या वतीने मदत करण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.