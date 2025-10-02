महाराष्ट्र बातम्या

Eknath Shinde: ''एवढ्या फास्ट रंग बदलणारा सरडा..'' फडणवीसांच्या लोकप्रियतेवरुन केलेल्या टीकेला एकनाथ शिंदेंचं उत्तर

Eknath Shinde Hits Back at Uddhav Thackeray in Shivsena Dasara Melava, Praises Modi and RSS: एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. दोन्ही पक्षांचा मुंबईत दसरा मेळावा संपन्न झाला.
संतोष कानडे
Updated on

Shivsena Dasara Melava: भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे दहाव्या क्रमांकावर आहेत, असं सांगत उद्धव ठाकरेंनी ''नशीब विसाव्या स्थानावर नाहीत'' अशी बोचरी टीका केली होती. या टीकेला एकनाथ शिंदेंनी खरमरीत उत्तर दिलं आहे.

Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Eknath Shinde
shivsena

