Shivsena Dasara Melava: ''...ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे'', लाडकी बहीण योजनेवरुन उद्धव ठाकरे भाजपवर बोलले

Uddhav Thackeray: शिवसेना उद्धव ठाकरेंचा दसरा मेळावा मुंबईतल्या शिवाजी पार्कमध्ये संपन्न झाला. या मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. बिहार राज्याला मोदी भरभरुन पैसे देत आहेत, मात्र महाराष्ट्रावर संकट असतानाही दुर्लक्ष केलं जातंय, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली..उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ओल्या दुष्काळामुळे शेतकरी रडतोय. मी दुष्काळ दौऱ्यावर असताना शेतकरी रडत होते. काहीजण म्हणत होते, तुमच्या काळात कर्जमाफी झाली, तशी कर्जमाफी आज आम्हाला पाहिजे.. तुम्ही आम्हाला पाहिजे आहात. परंतु या शेतकऱ्यांना आधी संकटातून बाहेर काढावं लागेल. निवडणुका आल्यानंतर महिलांच्या खात्यात दीड-दीड हजार टाकले गेले. ही गोष्ट काही प्रमाणात मान्य केली पाहिजे की, जिथे खायला अन्न नाही तिथे काही पैसे मिळत असतील तर चांगली गोष्ट आहे.. मुला-बाळांना खायला काही मिळत असेल तर चांगलं आहे..Georai News : गेवराईच्या नदीकाठावरील त्या पूरग्रस्तांना चिखलातच दसरा साजरा करण्याची आली वेळ; चिखलाच्या खचाने साफसफाई करण्यासाठी कमी पडला अवधी.''पैसे मिळाले तर महिलांना बरं वाटतं. परंतु ही भाजपची औलाद पगारी मतदार तयार करतेय. शेतकरी असं बोलत आहेत. त्यामुळे आपल्याला ठरवायचं आहे की, आपल्यला पगारी मतदार व्हायचंय की स्वाभिमानी मतदार व्हायचंय.'' असा घणाघात ठाकरेंनी केला.''महाराष्ट्र बुडत असताना या एक फुल आणि दोन हाफ (मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री) यांनी दिल्लीत जाऊन दहा-वीस हजार कोटी रुपये आणले पाहिजेत. परंतु फडणवीसांचा अभ्यास सुरुय. तोपर्यंत शेतकऱ्यांचं काय होईल? बिहारमध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर पंतप्रधानांनी महिलांच्या खात्यात १०-१० हजार टाकले आहेत. जवळपास दहा हजार कोटी रुपये टाकले आहेत. त्यांचा प्रस्ताव होता का? पण नाही, मत विकत घेण्याचा हा प्रकार आहे.'' असा आरोप ठाकरेंनी केला..Uddhav Thackeray Dussehra Rally : उद्धव ठाकरेंचा भर पावसात दसरा मेळावा; संघ, मोदी अन् 'कमळाबाई' थेट निशाण्यावर, म्हणाले....भाजपला मतं विकत घ्यायला पैसे आहेत पण उद्ध्वस्त झालेला महाराष्ट्र उभा करायला पैसे नाहीत. बिहारला मागेही लाखो कोटींचं पॅकेज दिलं. पण महाराष्ट्राला काहीही मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे.. असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केली. लाडकी बहीण योजेमुळे महिलांना पैसे मिळतात, त्यामुळे काही अंशी त्यांनी या योजनेचं कौतुक केलंय. मात्र यातून पगारी मतदार घडवण्याचं काम भाजप करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप आहे..