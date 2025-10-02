महाराष्ट्र बातम्या

Shivsena Dasara Melava: ''...ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे'', लाडकी बहीण योजनेवरुन उद्धव ठाकरे भाजपवर बोलले

Uddhav Thackeray Targets BJP Over Ladki Bahin Yojana and Farmers’ Crisis at Shivsena Dasara Melava: भाजपकडून देशामध्ये पगारी मतदार घडवण्याचं काम सुरु आहे, असा घणाघात उद्धव ठाकरेंनी केला.
संतोष कानडे
Updated on

Uddhav Thackeray: शिवसेना उद्धव ठाकरेंचा दसरा मेळावा मुंबईतल्या शिवाजी पार्कमध्ये संपन्न झाला. या मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. बिहार राज्याला मोदी भरभरुन पैसे देत आहेत, मात्र महाराष्ट्रावर संकट असतानाही दुर्लक्ष केलं जातंय, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

Uddhav Thackeray
Dasara
shivsena

Marathi News Esakal
