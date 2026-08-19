सुरत, गुवाहाटी अन् भाजपसोबत सत्तास्थापना... शिंदे गटाच्या बंडामागे काय होतं? कपिल सिब्बलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडला घटनाक्रम

Supreme Court Hearing: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल जोरदार युक्तिवाद केला आहे. गेल्या आठवड्यातील सुनावणीनंतर काल आणि आज सलग दोन दिवस या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सिब्बल यांनी यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. काल त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. आज त्यांनी पक्षांतरबंदी कायदा आणि २०१८च्या शिवसेना पक्षघटनेचा मुद्दा उपस्थित केला..सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीतील ‘फॉर्म बी’ आणि त्यातील तरतुदींचा दाखला देत आमदारांनी पक्षाच्या नावाचा आणि चिन्हाचा फायदा घेऊन निवडून आल्यानंतर त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाला आव्हान देणं योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला. उद्या कोणताही आमदार ‘मी पक्षनेत्याला मानत नाही, माझा व्हिप मीच ठरवणार’, असं म्हणू शकतो. मात्र, दहाव्या अनुसूचीत अशी मुभा नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं..सुप्रीम कोर्टात घमासान! सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाची पोलखोल; दिला थेट पुरावा; म्हणाले ''आयोग खोटं बोलतोय''.‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत पक्षांतराचं लोण सुरुवातीलाच थांबवणं हा कायद्याचा उद्देश असल्याचं सिब्बल म्हणाले. विधिमंडळ पक्ष म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्ष, असा अर्थ काढता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. शिंदे गटाकडे २१ जूनच्या घडामोडींच्या वेळी ‘फुटी’चा कायदेशीर आधार उपलब्ध नव्हता, असा दावा करत सिब्बल यांनी बहुमताच्या जोरावर ‘आम्हीच मूळ पक्ष’ असल्याचा दावा करण्यात आल्याचं सांगितलं..२०१८च्या पक्षघटनेचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. सुरुवातीला अध्यक्षांसमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ही घटना जोडण्यात आली होती. नंतर ती वकिलांची चूक असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, ३९ स्वतंत्र उत्तरांमध्ये एकाच घटनेचा उल्लेख असेल, तर ३९ वकिलांकडून एकाच प्रकारची चूक कशी होऊ शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. अध्यक्षांचा निर्णय घटनापीठाच्या आधीच्या निकालाच्या विरोधात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. सुरत आणि गुवाहाटीमार्गे गेलेल्या आमदारांनी नंतर भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं..Shiv Sena Supreme Court Hearing: ठाकरे गटाची याचिका, निवडणूक आयोगावर सवाल अन् धनुष्यबाणाचा पेच; सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? १० मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या.राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला पाठिंबा देणं, तसेच पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हिप नाकारणं, हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत पक्षांतराचं उदाहरण असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यांच्या या युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा चर्चेत आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.