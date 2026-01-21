शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी, राष्ट्रवादीच्या पक्षचिन्ह अन् नावाचाही होणार फैसला

'शिवसेना' हे पक्षनाव व 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज तर 'राष्ट्रवादी काँग्रेस' हे पक्षनाव आणि 'घड्याळ' चिन्हाच्या वादावर गुरूवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. दोन्ही खटल्यांतील बहुतांश मुद्दे समान असल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी घेतली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीला सुरुवात होत असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..२०२२ मध्ये शिवसेनेत फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी आमचाच पक्ष खरा शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालया काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! ई केवायसी न झाल्याने हफ्ता न मिळाला नाही? राज्य सरकारच्या प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना.शिवसेना पक्षचिन्ह आणि नावाबाबत याआधी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित करत लवकरच निकाल देण्याचे संकेत दिले होते. दोन दिवस अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेण्यात येतील असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. .राष्ट्रवादीच्याही पक्षचिन्ह घड्याळ आणि नावाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केलीय. शिवसेनेच्या पक्षचिन्ह आणि नावाच्या वादावर सुनावणीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे..जिल्हा परीषद आरक्षणावरही सुनावणीदरम्यान, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपुढे गेलेल्या ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत बुधवारी सुनावणी होत आहे. राज्यातील ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ४० नगर परिषदा आणि १७नगर पंचायतींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.