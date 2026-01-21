महाराष्ट्र बातम्या

शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी, राष्ट्रवादीच्या पक्षचिन्ह अन् नावाचाही होणार फैसला

Shivsena Symbol And Name : शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या चिन्ह आणि नावाबाबतच्या दोन्ही खटल्यांतील बहुतांश मुद्दे समान असल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली जाऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.
सूरज यादव
'शिवसेना' हे पक्षनाव व 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज तर 'राष्ट्रवादी काँग्रेस' हे पक्षनाव आणि 'घड्याळ' चिन्हाच्या वादावर गुरूवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. दोन्ही खटल्यांतील बहुतांश मुद्दे समान असल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी घेतली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीला सुरुवात होत असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

