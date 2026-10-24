''गेल्या दोन दिवसांपासून आम्ही...''; ५०० कोटींच्या कथित ऑडियो क्लिपबाबत श्रीकांत शिंदे पहिल्यांदाच बोलले, काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या क्लिपमध्ये ५०० कोटी रुपये मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून पोहोचल्याचा दावा एका महिलेने केल्याचे सांगितले जात आहे. या आरोपांमुळे महायुतीतील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्येही राजकीय तणाव वाढल्याची चर्चा आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे..प्रसारमाध्यमांशी बोलताना श्रीकांत शिंदे यांनी या प्रकरणावर उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून आपण याच विषयाचा शोध घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कथितरित्या पाठवण्यात आलेले ५०० कोटी रुपये आपल्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, असंही त्यांनी सांगितलं..Manoj Jarange Patil : ५०० कोटींच्या प्रकरणाचा छडा लागेपर्यंत विषय संपवणार नाही; मनोज जरांगेंचा फडणवीस, शिंदेंना तपासाचे आव्हान.ते म्हणाले, “जरांगे पाटील यांना जो प्रश्न पडला आहे, तोच मलाही पडला आहे. ५०० कोटी रुपये नेमके कुठे आहेत, याचा मीही शोध घेत आहे. एवढी मोठी रक्कम एकत्र आणायची म्हटली, तर किती गाड्या लागतील, याचीही आम्ही चर्चा करत होतो,” अशा शब्दांत श्रीकांत शिंदे यांनी या दाव्यांवर प्रतिक्रिया दिली..याशिवाय, या प्रकरणाची शहानिशा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही त्यांनी सांगितलं. तपासातून नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल, असे ते म्हणाले. प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाचा शोध घ्यावा आणि काही माहिती मिळाल्यास आपल्यालाही सांगावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला..Manoj Jarange Patil: आम्ही कधी ५०० रुपयेही गोळा केले नसतील’; मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरोप फेटाळले.दरम्यान, या ऑडिओ क्लिपवरून मनोज जरांगे पाटील यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संभाषणातील संबंधित व्यक्तींचा शोध घेण्याची मागणी करत त्यांनी एकनाथ शिंदे किंवा आपल्याला बदनाम करण्याचा डाव भाजपने आखला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. भाजपकडून या कथित ऑडिओ क्लिपमागे खासदार संजय राऊत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील सुरु झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.