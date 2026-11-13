महाराष्ट्र बातम्या

श्रीवर्धनला 'ब्ल्यू फ्लॅग'! सागरी किनाऱ्याला जागतिक स्तरावर नवी ओळख; रोजगाराची संधी

Shrivardhan Beach Blue Flag certification : श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला २०२६-२७ हंगामासाठी आंतरराष्ट्रीय 'ब्ल्यू फ्लॅग' मानांकन जाहीर झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी ओळख मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Shrivardhan beach Blue Flag certification

Shrivardhan beach Blue Flag certification

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीवर्धन : सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिला जाणारा 'ब्ल्यू फ्लॅग' आता श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर फडकणार आहे. २०२६-२७ या हंगामासाठी श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला आंतरराष्ट्रीय 'ब्ल्यू फ्लॅग' मानांकन जाहीर झाले आहे.

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