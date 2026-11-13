श्रीवर्धनला 'ब्ल्यू फ्लॅग'! सागरी किनाऱ्याला जागतिक स्तरावर नवी ओळख; रोजगाराची संधी

श्रीवर्धन : सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिला जाणारा 'ब्ल्यू फ्लॅग' आता श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर फडकणार आहे. २०२६-२७ या हंगामासाठी श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला आंतरराष्ट्रीय 'ब्ल्यू फ्लॅग' मानांकन जाहीर झाले आहे..या डेन्मार्कस्थित फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन संस्थेमार्फत हे मानांकन दिले जाते. यामुळे श्रीवर्धनच्या निसर्गसंपन्न समुद्रकिनाऱ्याला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळणार आहे. श्रीवर्धन तालुक्याला यामुळे पर्यटनाच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे..Navi Mumbai: पुरस्कारावरून श्रेयवाद! गणेश नाईकांच्या भूमिकेवर नवी मुंबईत चर्चा.श्रीवर्धनसोबतच रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर आणि लाडघर या समुद्रकिनाऱ्यांनाही हे मानांकन प्राप्त झाले आहे. या मानांकनासाठी नागाव समुद्रकिनाऱ्याचाही विचार करण्यात आला होता; मात्र स्वच्छतेचे निकष पूर्ण करण्यात आले नसल्याने नागावची संधी हुकली आहे..या आंतरराष्ट्रीय मानांकनामुळे श्रीवर्धनसह कोकणातील पर्यटनाला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच स्थानिक व्यावसायिक, पर्यटनपूरक व्यवसाय आणि रोजगारनिर्मितीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. नॅशनल ब्ल्यू फ्लॅग ऑपरेटर डॉ. श्रीजी कुरुप यांनी श्रीवर्धन बीचला मानांकन मंजूर झाल्याची माहिती दिली. या मानांकनाचे प्रतीक असलेला प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय 'ब्ल्यू फ्लॅग' नेदरलँड्स येथून प्राप्त होणार आहे..'ब्ल्यू फ्लॅग' हा केवळ पुरस्कार नसून पर्यावरणपूरक विकास, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि शाश्वत पर्यटनासाठी दिली जाणारी आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मान्यता आहे. महाराष्ट्रातील समुद्रकिनारे जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे आणण्यास या यशामुळे निश्चितच मदत होणार आहे..Raj Thackeray: छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादावर राज ठाकरेंचा निशाणा, शिवरायांचा उल्लेख करत म्हणाले....श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला आंतरराष्ट्रीय 'ब्ल्यू फ्लॅग' मानांकन मिळणे ही आनंदाची बाब आहे. याचा पर्यटनवाढीसाठी फायदा होणार आहे. सध्या दुष्काळाचा फटका तालुक्याला बसला असला तरी, यामुळे रोजगाराच्याही नवी संधी मिळणार आहेत, त्यामुळे विकासालाही चालना मिळणार आहे.- आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री.महाराष्ट्रातील समुद्रकिनारे जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे आणण्यास या यशामुळे निश्चितच पर्यटकांच्या सोयीसुविधांसाठी श्रीवर्धन नगर परिषदेने चांगली कामे केली आहेत. त्याचबरोबर येथे पर्यटकांना आकर्षित करणारी ठिकाणेही विकसित केली जात आहेत. यामुळे दुष्काळग्रस्त श्रीवर्धन तालुक्यातील पर्यटनवाढीलाही हातभार लागणार आहे. या मानांकनामुळे जिल्ह्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.- भरत गोगावले, पालकमंत्री, रायगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.